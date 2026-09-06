KADA TRAMP PRITISNE NETANJAHU MENJA PLOČU: Naredio uklanjanje ilegalnih naselja na Zapadnoj obali, kako će reagovati ekstremisti u vladi
IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu naredio je ukidanje utvređnih ilegalnih naselja izraelskih naseljenika na Zapadnoj obali, usled pritiska Sjedinjenih Američkih Država da se suzbiju napadi naseljenika na Palestince, izjavile su danas za Rojters dve osobe upoznate sa situacijom.
Izvori su rekli da se naredba odnosi na utvrđena naselja koja su doseljenici osnovali bez zvanične dozvole izraelske države.
Nije poznato kada će početi sprovođenje tog naređenja, a kako je preneo Ynet, naređenja za uklanjanje se odnose na oko 100 nelegalnih naselja širom Zapadne obale.
Iako se ispostavljena mesta tehnički smatraju ilegalnim prema izraelskom zakonu, jer su osnovana bez svih potrebnih dozvola, većina njih dobija različite stepene vladine podrške i finansiranja, a neka su kasnije i formalno priznata, navodi Rojters.
Država je s vremena na vreme rušila takva naselja, ali su se ona često obnavljala odmah nakon rušenja.
Tanjug
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