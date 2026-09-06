BOING 767 IZLETEO SA PISTE, PA NASTAO HAOS: Užas u Majamiju, izbio veliki požar, dim progutao grad

TERETNI avion Boing 767 koji je saobraćao za Amazon Prime Air izleteo je u danas sa piste na Međunarodnom aerodromu u Majamiju, nakon čega su se pojavili veliki plamen i gust crni dim.

Foto: Printskrin/Jutjub/ EdoStuff Aviation

Prema preliminarnim informacijama, avion je doleteo iz San Huana u Portoriku, a incident se dogodio oko 14 časova po lokalnom vremenu. Snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama pokazuju letelicu van piste, dok se iz njenog trupa širi gust dim, a na pojedinim snimcima vide se i plamenovi, prenosi Foks njuz.

Avion je, prema preliminarnim podacima, prešao preko granice aerodromskog kompleksa i obližnjeg puta, pre nego što se zaustavio na susednom terenu. Reč je o Boeingu 767-300F, a let je, prema podacima o praćenju saobraćaja, obavljan u okviru teretne linije između San Huana i Majamija.

Nakon incidenta, američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) uvela je privremenu obustavu saobraćaja na aerodromu, dok su hitne službe intervenisale na mestu incidenta. Ograničenje je, prema preliminarnim podacima, bilo na snazi od oko 14.02 do 15 časova po lokalnom vremenu.

Uzrok izletanja aviona sa piste za sada nije poznat. Nadležne službe tek treba da utvrde da li je incident povezan sa uslovima na pisti, tehničkim problemom ili drugim faktorom.

Za sada nema pouzdano potvrđenih informacija o eventualnim žrtvama ili broju povređenih, a istraga je u toku.

Prema preliminarnim podacima iz avijacionih izvora, letelicu je koristila kompanija 21 Air u okviru operacija za Amazon Prime Air, a ne radi se nužno o avionu kojim direktno upravlja Amazon. Avion je identifikovan kao Boeing 767-300F sa registracijom N1997A.

Snimci incidenta brzo su se proširili društvenim mrežama, a istraga o uzrocima nesreće tek predstoji.