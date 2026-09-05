RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da se „metastaze nacizma“ šire Evropom, a da su najizraženije u Ukrajini.

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„Naši veliki preci pobedili su nacizam, ali se njegove metastaze sada šire čitavom Evropom, a u Ukrajini su prisutne u koncentrisanom obliku“, rekao je Lavrov na sastanku ruskog predsednika Vladimira Putina sa petoro vodećih kandidata na izbornoj listi stranke Jedinstvena Rusija.

Lavrov je naveo da, prema njegovim zapažanjima, većina ljudi u Rusiji sa kojima je razgovarao vojnu operaciju u Ukrajini doživljava kao „još jedan zadatak u borbi protiv nacizma“.

On je optužio ukrajinske vlasti da „oživljavaju“ tu ideologiju i dodao da Moskva preduzima sve što smatra neophodnim kako bi bila osigurana bezbednost Rusije i obnovljena prava stanovništva koje govori ruski jezik u Ukrajini.

Šef ruske diplomatije posebno je govorio o pravima Rusa na Krimu, u Donbasu i Novorusiji, kao i stanovništva na ostatku teritorije pod kontrolom Kijeva.

Prema Lavrovljevim tvrdnjama, ukrajinske vlasti grubo krše jezička i verska prava tog stanovništva.

„Činimo sve što je neophodno kako bi ustavne obaveze bile ispunjene, bezbednost Rusije osigurana, a prava naših sunarodnika i Rusa obnovljena“, rekao je Lavrov.

Podsetimo, izbori za Državnu dumu raspisani su za 20. septembar. Predsednik Rusije Vladimir Putin je ranije izjavio da su predstojeći izbori za Državnu dumu najvažniji politički događaj u Rusiji.

(Sputnjik)