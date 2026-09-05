Svet

LAVROV OČITAO BUKVICU ZAPADU: Metastaze nacizma šire se Evropom, najizraženije u Ukrajini

Novosti online

05. 09. 2026. u 22:28

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da se „metastaze nacizma“ šire Evropom, a da su najizraženije u Ukrajini.

ЛАВРОВ ОЧИТАО БУКВИЦУ ЗАПАДУ: Метастазе нацизма шире се Европом, најизраженије у Украјини

Foto: Tanjug/AP/Iori Sagisawa

„Naši veliki preci pobedili su nacizam, ali se njegove metastaze sada šire čitavom Evropom, a u Ukrajini su prisutne u koncentrisanom obliku“, rekao je Lavrov na sastanku ruskog predsednika Vladimira Putina sa petoro vodećih kandidata na izbornoj listi stranke Jedinstvena Rusija.

Lavrov je naveo da, prema njegovim zapažanjima, većina ljudi u Rusiji sa kojima je razgovarao vojnu operaciju u Ukrajini doživljava kao „još jedan zadatak u borbi protiv nacizma“.

On je optužio ukrajinske vlasti da „oživljavaju“ tu ideologiju i dodao da Moskva preduzima sve što smatra neophodnim kako bi bila osigurana bezbednost Rusije i obnovljena prava stanovništva koje govori ruski jezik u Ukrajini.

Šef ruske diplomatije posebno je govorio o pravima Rusa na Krimu, u Donbasu i Novorusiji, kao i stanovništva na ostatku teritorije pod kontrolom Kijeva.
Prema Lavrovljevim tvrdnjama, ukrajinske vlasti grubo krše jezička i verska prava tog stanovništva.

„Činimo sve što je neophodno kako bi ustavne obaveze bile ispunjene, bezbednost Rusije osigurana, a prava naših sunarodnika i Rusa obnovljena“, rekao je Lavrov.

Podsetimo, izbori za Državnu dumu raspisani su za 20. septembar. Predsednik Rusije Vladimir Putin je ranije izjavio da su predstojeći izbori za Državnu dumu najvažniji politički događaj u Rusiji.

(Sputnjik)

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NAKON RASPADA SSSR-A DUBOKA DRŽAVA OSMISLILA JE PAKLENI PLAN: Američki stručnjak otkrio zašto će početi rat NATO i Rusije
Svet

0 3

NAKON RASPADA SSSR-A DUBOKA DRŽAVA OSMISLILA JE PAKLENI PLAN: Američki stručnjak otkrio zašto će početi rat NATO i Rusije

„Katastrofa koju smo sami izazvali: Kako je Zapad izgubio Ukrajinu“ knjiga je renomiranog američkog geopolitičkog analitičara i stručnjaka za nacionalnu bezbednost Brendona Vajherta, u kojoj postoji jedan zanimljiv deo sa početka, a odnosi se na obećanja s kraja 20. veka kako ratova više neće biti. Mislilo se da je raspad SSSR-a ujedno i kraj svih svetskih problema, ali eto nas 35 godina kasnije u nikad bližem neverovatnom sukobu Rusije i NATO.

04. 09. 2026. u 23:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Oglasio se saopštenjem FK Partizan pred 180. večiti derbi - važna poruka za sve navijače

Oglasio se saopštenjem FK Partizan pred 180. večiti derbi - važna poruka za sve navijače