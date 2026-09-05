TERORIZAM U NEMAČKOJ: Policija pronašla 12 eksplozivnih naprava na dalekovodima
POLICIJA nemačke pokrajine Saksonije pronašla je 12 kućno izrađenih eksplozivnih naprava na dalekovodima, sprečivši pokušaj napada na elektroenergetsku mrežu u okruzima Baucen i Gerlic.
Eksplozivne naprave deaktivirane su na dve trafostanice, kako su saopštili policijska uprava Gerlica i javno tužilaštvo u Drezdenu.
Iz predostrožnosti se nastavlja pretraga elektroenergetske infrastrukture, preneo je radio Dojčlandfunk.
Vlasti Saksonije navode da istražuju moguću vezu sa sličnim slučajevima otkrivanja eksplozivnih naprava u Brandenburgu i Severnoj Rajni-Vestfaliji.
Traga se za osumnjičenim koji je preuzeo odgovornost za ove napade na sistem snabdevanja električnom energijom, a istražitelji su pronašli eksploziv u stanu tog četrdesetosmogodišnjaka.
U pismu u kojem preuzima odgovornost, osumnjičeni se navodno izjasnio protiv proizvodnje električne energije iz fosilnih goriva.
U međuvremenu, policija u Erfurtu, glavnom gradu Tiringije, saopštila je da je na jednom polju pronađena sumnjiva eksplozivna naprava kućne izrade.
Nemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint govorio je u tom kontekstu o klimatskom terorizmu, dok je ministar Severne Rajne-Vestfalije, Rojl, takođe osudio napade.
-Svako ko ugrožava snabdevanje bolnica strujom ne štiti klimu, već ugrožava živote, izjavio je ovaj političar iz redova CDU.
Nepoznate osobe su u utorak ujutro pomoću improvizovanih letećih naprava, nalik raketama za vatromet, usmeravale provodljivi materijal prema dalekovodima visokog napona i izazvale prekide u snabdevanju strujom.
Tanjug
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