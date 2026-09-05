“UKRAJINCI MOLE DA PRESTANEMO SA NAPADIMA” Putin objavio da je Kijev pred kapitulacijom, Zelenski ga preklinje da Rusi stanu
ZAHEV za trodnevni prekid napada na Kijev stigao je iz Ukrajine putem zvaničnih kanala, odnosno obaveštajnih službi i ukrajinskog Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa američkim specijalnim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, dodajući da od ponoći nije bilo nikakvih udara na Kijev.
- Želeo bih da napomenem da je ukrajinska strana značajno smanjila svoje napade na teritoriju Ruske Federacije, uključujući i Moskvu - istakao je Putin, prenosi agencija Interfaks. Prema nejgovim rečima, ukrajinske vlasti su uputile poziv za širi trodnevni prekid vatre, ali o tome nije bilo dogovora.
Vitkof je zahvalio Putinu na odluci o trodnevnom prekidu udara na Kijev, istakavši da je to omogućilo da on i Kušner doputuju u Moskvu na pregovore. Vitkof je takođe preneo ruskom predsedniku zahvalnost porodice za puštanje bivšeg američkog marinca Roberta Gilmana iz zatvora.
Sastanak Putina sa američkim izaslanicima u Moskvi počeo je oko 19 časova po centralno-evropskom vremenu, a i dalje je u toku. Ovo je šesti Putinov sastanak sa američkim pregovaračima.
Vitkofa i Kušnera je ranije danas, po dolasku na aerodrom Vnukovo, dočekao Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktna ulaganja. Američki predsednik Donald Tramp je u petak saopštio da će američki predstavnici tokom vikenda u Moskvi predstaviti predloge za okončanje sukoba u Ukrajini, kao i da će nakon toga posetiti Kijev.
Rusija i Ukrajina su se saglasile ranije danas da u naredna tri dana obustave napade na Moskvu i na Kijev.
(Tanjug)
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