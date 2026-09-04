NATO DELUJE: Ruska vojska sposobna da pobedi svakog agresora
RUSKA vojska ima sve mogućnosti da spreči bilo kakvu agresiju i porazi agresora, izjavio je Sergej Nariškin, direktor ruske Spoljne obaveštajne službe (SVR).
Nariškin je podsetio da je NATO nedavno sproveo niz vežbi, tokom kojih je, prema njegovim rečima, simulirana operacija blokade Kalinjingradske oblasti.
- Postoji svaka prilika da se spreči bilo kakva agresija i porazi svaki agresor - naglasio je direktor SVR tokom konferencije za novinare.
Pored toga, Nariškin je izjavio da zemlje EU učestvuju u borbenim operacijama na strani Ukrajine gotovo punim kapacitetom.
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