RUSKA vojska ima sve mogućnosti da spreči bilo kakvu agresiju i porazi agresora, izjavio je Sergej Nariškin, direktor ruske Spoljne obaveštajne službe (SVR).

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Nariškin je podsetio da je NATO nedavno sproveo niz vežbi, tokom kojih je, prema njegovim rečima, simulirana operacija blokade Kalinjingradske oblasti.

- Postoji svaka prilika da se spreči bilo kakva agresija i porazi svaki agresor - naglasio je direktor SVR tokom konferencije za novinare.

Pored toga, Nariškin je izjavio da zemlje EU učestvuju u borbenim operacijama na strani Ukrajine gotovo punim kapacitetom.