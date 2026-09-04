"PRVI SMO!" Putin saopštio važne vesti

RUSIJA samouvereno zauzima prvo mesto u isporuci nafte i gasa kineskim potrošačima i nalazi se među vodećim izvoznicima uglja i tečnog prirodnog gasa, istakao je ruski predsednik Vladimir Putin u pozdravu učesnicima, organizatorima i gostima osmog Rusko-kineskog energetskog poslovnog foruma.

Foto: Tanjug/Sergey Otroshko/Roscongress Foundation via AP

- Izgradnja nekoliko nuklearnih elektrana ruskog projektovanja u Kini se uspešno završava - navodi se u telegramu.

Šef države je napomenuo da su u toku zajedničke tehnološke inovacije radi poboljšanja efikasnosti i ekološke bezbednosti procesa proizvodnje, prerade i transporta ugljovodonika.

Redovna direktna komunikacija između predstavnika vladinih agencija, poslovnih krugova i stručnjaka na Rusko-kineskom energetskom poslovnom forumu nesumnjivo značajno doprinosi blagovremenom rešavanju aktuelnih pitanja saradnje u sektoru goriva i energetike, naglasio je ruski predsednik.

- Nadam se da će vaš rad na ovom forumu biti sadržajan i plodonosan, a da će iznete ideje i inicijative koje pronaći praktičnu primenu. Iskreno vam želim uspeh i sve najbolje - rekao je Putin.

(RT Balkan)

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