VRTOGLAVA CIFRA: Stigle prve procene štete u Nepalu

U KATASTROFALNIM poplavama u Nepalu prošle nedelje oštećeni su imovina, stambeni objekti i infrastruktura vredni najmanje 387 milijardi nepalskih rupija, što odgovara iznosu od 2,56 milijardi dolara, rekao je danas šef državne službe za katastrofe.

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- Procenjeni troškovi ranog oporavka u prva četiri meseca za izgradnju puteva, privremenih skloništa, obezbeđivanje vode za piće i električne energije iznosili bi oko 7,95 milijardi nepalskih rupija (52 miliona dolara) - rekao je za Rojters Darma Radž Upreti, šef Nacionalne službe za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje njima.

Poplave u Nepalu dogodile su se 26. avgusta kada se visoko na Himalajima urušio glečer, što je izazvalo klizišta i bujice.

Prema navodima nepalske policije, broj poginulih u poplavama dostigao je 1.252, a 4.875 osoba i dalje se vodi kao nestalo.

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