VRTOGLAVA CIFRA: Stigle prve procene štete u Nepalu
U KATASTROFALNIM poplavama u Nepalu prošle nedelje oštećeni su imovina, stambeni objekti i infrastruktura vredni najmanje 387 milijardi nepalskih rupija, što odgovara iznosu od 2,56 milijardi dolara, rekao je danas šef državne službe za katastrofe.
- Procenjeni troškovi ranog oporavka u prva četiri meseca za izgradnju puteva, privremenih skloništa, obezbeđivanje vode za piće i električne energije iznosili bi oko 7,95 milijardi nepalskih rupija (52 miliona dolara) - rekao je za Rojters Darma Radž Upreti, šef Nacionalne službe za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje njima.
Poplave u Nepalu dogodile su se 26. avgusta kada se visoko na Himalajima urušio glečer, što je izazvalo klizišta i bujice.
Prema navodima nepalske policije, broj poginulih u poplavama dostigao je 1.252, a 4.875 osoba i dalje se vodi kao nestalo.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Tramp zagrmeo: To su izdajnici - žele da izgubimo rat!
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ocenio je danas da su "izdajnici" ljudi i mediji koji tvrde da SAD nemaju dovoljno municije, navodeći da Vašington raspolaže gotovo neograničenim količinama municije srednjeg i visokog kvaliteta i da trenutno proizvodi naoružanje u do sada nezabeleženim količinama.
03. 09. 2026. u 19:23
Komentari (0)