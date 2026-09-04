Svet

VRTOGLAVA CIFRA: Stigle prve procene štete u Nepalu

Танјуг

04. 09. 2026. u 08:27

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U KATASTROFALNIM poplavama u Nepalu prošle nedelje oštećeni su imovina, stambeni objekti i infrastruktura vredni najmanje 387 milijardi nepalskih rupija, što odgovara iznosu od 2,56 milijardi dolara, rekao je danas šef državne službe za katastrofe.

ВРТОГЛАВА ЦИФРА: Стигле прве процене штете у Непалу

Foto: Tanjug/AP Photo/Rajesh Kumar Singh

- Procenjeni troškovi ranog oporavka u prva četiri meseca za izgradnju puteva, privremenih skloništa, obezbeđivanje vode za piće i električne energije iznosili bi oko 7,95 milijardi nepalskih rupija (52 miliona dolara) - rekao je za Rojters Darma Radž Upreti, šef Nacionalne službe za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje njima.

Foto: Foto: Tanjug/P Photo/Rajesh Kumar Singh

POGLEDAJ GALERIJU

Poplave u Nepalu dogodile su se 26. avgusta kada se visoko na Himalajima urušio glečer, što je izazvalo klizišta i bujice.

Prema navodima nepalske policije, broj poginulih u poplavama dostigao je 1.252, a 4.875 osoba i dalje se vodi kao nestalo.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp zagrmeo: To su izdajnici - žele da izgubimo rat!
Svet

0 0

Tramp zagrmeo: To su izdajnici - žele da izgubimo rat!

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ocenio je danas da su "izdajnici" ljudi i mediji koji tvrde da SAD nemaju dovoljno municije, navodeći da Vašington raspolaže gotovo neograničenim količinama municije srednjeg i visokog kvaliteta i da trenutno proizvodi naoružanje u do sada nezabeleženim količinama.

03. 09. 2026. u 19:23

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MONSTRUOZAN ZLOČIN NAD MLADIĆEM: Haške ubice nisu dale generalu antibiotike

MONSTRUOZAN ZLOČIN NAD MLADIĆEM: Haške ubice nisu dale generalu antibiotike