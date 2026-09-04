KRVAVA NOĆ U SARAJEVU: Likvidiran muškarac u naselju Gorica
U SARAJEVSKOM naselju Gorica sinoć (3.septembra) došlo do pucnjave u kojoj je stradao 34-godišnji E.S., dok je policija nekoliko sati kasnije uhapsila maloletnika osumnjičenog za pomaganje u ubistvu.
Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, policija je u četvrtak oko 22:30 sati obaveštena da je u ulici Dajanli Ibrahim-bega došlo do upotrebe vatrenog oružja, pri čemu je jedna osoba povređena.
Povređeni muškarac prevezen je vozilom Hitne pomoći u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gde je u 23:05 sati konstatovana njegova smrt, prenosi Avaz. Uviđajem je rukovodila dežurna tužiteljika, a obavili su ga pripadnici Uprave policije MUP-a KS.
Policija je oko 2:30 sati uhapsila Đ.S., rođenog 2008. godine, zbog sumnje da je počinio krivično delo pomaganje u ubistvu.
Istovremeno, za muškarcem za kojeg postoji osnov sumnje da je direktno počinio ubistvo raspisana je poternica.
Iz MUP-a KS saopšteno je da policijski službenici nastavljaju intenzivan rad na rasvetljavanju i dokumentovanju ovog krivičnog dela, kao i potragu za osumnjičenim za ubistvo.
(Kurir.rs/Nezavisne)
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