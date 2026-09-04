Region

KRVAVA NOĆ U SARAJEVU: Likvidiran muškarac u naselju Gorica

V.N.

04. 09. 2026. u 08:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U SARAJEVSKOM naselju Gorica sinoć (3.septembra) došlo do pucnjave u kojoj je stradao 34-godišnji E.S., dok je policija nekoliko sati kasnije uhapsila maloletnika osumnjičenog za pomaganje u ubistvu.

КРВАВА НОЋ У САРАЈЕВУ: Ликвидиран мушкарац у насељу Горица

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, policija je u četvrtak oko 22:30 sati obaveštena da je u ulici Dajanli Ibrahim-bega došlo do upotrebe vatrenog oružja, pri čemu je jedna osoba povređena.

Povređeni muškarac prevezen je vozilom Hitne pomoći u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gde je u 23:05 sati konstatovana njegova smrt, prenosi Avaz. Uviđajem je rukovodila dežurna tužiteljika, a obavili su ga pripadnici Uprave policije MUP-a KS.

Policija je oko 2:30 sati uhapsila Đ.S., rođenog 2008. godine, zbog sumnje da je počinio krivično delo pomaganje u ubistvu.

Istovremeno, za muškarcem za kojeg postoji osnov sumnje da je direktno počinio ubistvo raspisana je poternica.

Iz MUP-a KS saopšteno je da policijski službenici nastavljaju intenzivan rad na rasvetljavanju i dokumentovanju ovog krivičnog dela, kao i potragu za osumnjičenim za ubistvo.

(Kurir.rs/Nezavisne)

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp zagrmeo: To su izdajnici - žele da izgubimo rat!
Svet

0 0

Tramp zagrmeo: To su izdajnici - žele da izgubimo rat!

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ocenio je danas da su "izdajnici" ljudi i mediji koji tvrde da SAD nemaju dovoljno municije, navodeći da Vašington raspolaže gotovo neograničenim količinama municije srednjeg i visokog kvaliteta i da trenutno proizvodi naoružanje u do sada nezabeleženim količinama.

03. 09. 2026. u 19:23

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VRTOGLAVA CIFRA: Stigle prve procene štete u Nepalu
Svet

0 0

VRTOGLAVA CIFRA: Stigle prve procene štete u Nepalu

U KATASTROFALNIM poplavama u Nepalu prošle nedelje oštećeni su imovina, stambeni objekti i infrastruktura vredni najmanje 387 milijardi nepalskih rupija, što odgovara iznosu od 2,56 milijardi dolara, rekao je danas šef državne službe za katastrofe.

04. 09. 2026. u 08:27

PRVI SMO! Putin saopštio važne vesti
Svet

0 0

"PRVI SMO!" Putin saopštio važne vesti

RUSIJA samouvereno zauzima prvo mesto u isporuci nafte i gasa kineskim potrošačima i nalazi se među vodećim izvoznicima uglja i tečnog prirodnog gasa, istakao je ruski predsednik Vladimir Putin u pozdravu učesnicima, organizatorima i gostima osmog Rusko-kineskog energetskog poslovnog foruma.

04. 09. 2026. u 08:08

Politika
Tenis
Fudbal
ISTORIČAR RAKOVIĆ O HEROJSKOJ ULOZI GENERALA: Mladić zaslužio da bude sahranjen uz najviše državne i vojne počasti

ISTORIČAR RAKOVIĆ O HEROJSKOJ ULOZI GENERALA: Mladić zaslužio da bude sahranjen uz najviše državne i vojne počasti