Tenis

BRUKA KAKVU TENIS NE PAMTI! Evo koliko je kažnjen Nik Kirjos

М.П.

04. 09. 2026. u 07:56

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БРУКА КАКВУ ТЕНИС НЕ ПАМТИ! Ево колико је кажњен Ник Кирјос

Foto: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

Australijski teniser Nik Kirjos od petka ponovo ima pravo da nastupa, pošto mu je istekla suspenzija zbog pozitivnog testa na kokain.

Nekadašnji finalista Vimbldona bio je pozitivan tokom ATP turnira iz serije 250 na Majorci u junu, a privremeno je suspendovan 4. avgusta.

Ipak, antidoping vlasti utvrdile su da je uzorak koji je pokazao prisustvo kokaina uzet van takmičenja.

Da je test obavljen tokom takmičenja, 31-godišnji Australijanac mogao je da bude suspendovan na četiri godine.

Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) prvobitno je Kirjosu izrekla tromesečnu suspenziju, koja je smanjena na mesec dana pod uslovom da prođe odobreni program rehabilitacije.

Kirjos je posle objave suspenzije rekao da je napravio „ogromnu grešku“ i da mu je čitava situacija predstavljala „poziv za buđenje“.

- Moram da se usredsredim na to da dovedem sebe u red“, poručio je tada Australijanac.

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