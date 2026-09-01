MOSKVA IMA ODGOVOR: Rusija otkrila šta NATO radi oko Kalinjingrada
SITUACIJA oko Kalinjingrada izaziva zabrinutost Moskve, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško.
- U tom smislu posebno zabrinjava situacija koja se razvija oko Kalinjingrada, rekao je Gruško novinarima na marginama Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku.
Prema njegovim rečima, NATO intenzivira aktivnosti na svom istočnom krilu, razvija logističku infrastrukturu i organizuje velike vojne vežbe u blizini granica Rusije.
Moratorijumi ne vode miru, već odlažu rešenje sukoba
Moratorijumi na napade i različita primirja samo će udaljiti stvarno mirno rešenje ukrajinskog sukoba, a ne ubrzati njegov završetak, izjavio je Gruško.
- Svi ti moratorijumi neće približiti, već će samo udaljiti perspektivu mirnog rešenja, ukoliko zaista govorimo o tom cilju - odgovorio je Gruško na pitanje da li je Moskva spremna da razmotri mogućnost uvođenja moratorijuma na napade u Crnom moru ukoliko takav predlog bude iznet.
- Dobro znamo kako su se završila sva ta primirja, kao i drugi sporazumi koji su imali delimičan karakter. Zato je naš stav u tom pogledu potpuno jasan. Jasan je ne samo nama već i svima koji danas podržavaju kijevski režim — Rusija je spremna za mirno rešenje, ali neophodan uslov mora biti otklanjanje osnovnih uzroka sukoba - naglasio je Gruško.
Prema njegovim rečima, „ako se sumira sve što Zapad čini u vezi sa Ukrajinom, svodi se na produžavanje sukoba“.
- To, zapravo, nije nikakva tajna. Podsetiću na izjavu generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea na samitu u Hagu pre godinu dana. On je rekao da je glavni zadatak NATO-a da zadrži Ukrajinu u ratu. Kraj citata. Sve je potpuno jasno- rekao je zamenik ruskog ministra.
Gruško je takođe naglasio da će „ciljevi Specijalne vojne operacije biti ostvareni ili vojnim putem ili, što Rusija više preferira, političko-diplomatskim sredstvima“.
(Sputnjik)
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