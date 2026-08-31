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TRI DANA OD TAJNOG DOLASKA ŠEFA CIE U MOSKVU, RUSI SATRLI UKRAJINU RAKETAMA "JARS": Zašto je Putin lansirao rakete koje stižu do SAD?

Милош Симеуновић
Miloš Simeunović

31. 08. 2026. u 23:16

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DANA 25. avgusta, direktor CIA Džon Retklif iznenada je posetio Rusiju i u Moskvi održao razgovore sa ruskim zvaničnicima.

ТРИ ДАНА ОД ТАЈНОГ ДОЛАСКА ШЕФА ЦИЕ У МОСКВУ, РУСИ САТРЛИ УКРАЈИНУ РАКЕТАМА ЈАРС: Зашто је Путин лансирао ракете које стижу до САД?

Foto: AI generated

Tri dana kasnije, Vladimir Putin je odgovorio lansiranjem interkontinentalne balističke rakete RS-24 „Jars“.

Reč je o termonuklearnoj interkontinentalnoj balističkoj raketi sa dometom do 12.000 kilometara, koja može da pogodi ciljeve bilo gde u Sjedinjenim Američkim Državama.

Od početka rata u Ukrajini 2022. godine, Rusija je značajno povećala broj lansiranja raketa „Jars“, uz najmanje tri probna lansiranja tokom 2026. godine. Međutim, Rusija je u poslednje dve godine zabeležila i najmanje tri neuspešna lansiranja „Jarsa“.

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

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