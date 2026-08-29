LOŠE VESTI ZA KIJEV! Ukrajinski zvaničnik: Rusija priprema kopnenu ofanzivu u pravcu prestonice

UKRAJINA je dobila obaveštajne podatke da se Rusija priprema za moguću kopnenu ofanzivu ka Kijevu, kao i ka Černigovu na krajnjem severu zemlje, izjavio je danas zamenik šefa kabineta predsednika Ukrajine Pavlo Palisa.

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-Nema konkretnih datuma niti naznka da se ruske udarne jedinice okupljaju u blizini severnih granica Ukrajine. Ipak, vojno rukovodstvo u Moskvi vrši određene procene, rekao je Palisa u razgovoru sa novinarima u istakao da je prioritet Ukrajine da uopšte ne dozvoli Rusima da pokrenu bilo kakve ofanzivne akcije, prenosi Bloomberg.

Izjava je usledila nekoliko dana nakon što je direktor CIA Džon Retklif iznenada otputovao u Moskvu na sastanke sa ruskim zvaničnicima.

Bila je to prva javna poseta šefa CIA ruskoj prestonici otkako je Bil Berns boravio u toj zemlji krajem 2021. godine u pokušaju da odvrati predsednika Vladimira Putina od pokretanja rata protiv Ukrajine.

(Tanjug)

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