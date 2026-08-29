Svet

CRNE BROJKE U NEPALU: Sve više stradalih u poplavama, ovo je nanoviji bilans (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 08. 2026. u 18:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

UKUPAN broj žrtava u Nepalu i na Tibetu porastao je na 676, uz skoro 3.000 nestalih, pokazuju najnoviji podaci nepalskih vlasti.

ЦРНЕ БРОЈКЕ У НЕПАЛУ: Све више страдалих у поплавама, ово је нановији биланс (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/AP/Niranjan Shrestha

Kineske vlasti su prijavile sedam smrtnih slučajeva i više od 550 nestalih, dok je nepalska agencija za katastrofe saopštila da je broj žrtava porastao na 669, a da je 2.426 osoba prijavljeno kao nestalo.

Kako se navodi, do sada je u Nepalu spaseno više od 3.700 ljudi.

Prema izveštajima sa lica mesta, spasilačke akcije u zajednicama zatrpanim katastrofalnim poplavama duž granice između Nepala i Kine danas traju već četvrti dan, a vlasti i dalje pronalaze preživele i transportuju ih na sigurno.

U Nuvakotu, jednom od nepalskih okruga razorenih poplavama, stigli su helikopteri napunjeni kutijama i vrećama pomoći, uključujući odeću, instant rezance, krekere i pirinač, navodi AP i dodaje da su se druge letelice vratile iz poplavljenih područja noseći preživele.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

AMERIKANCI RATUJU PROTIV TRAMPA? Arakči: Obaveštajni podaci ukazuju na pokušaje manipulacije energetskim tržištima
Svet

0 0

AMERIKANCI "RATUJU" PROTIV TRAMPA? Arakči: Obaveštajni podaci ukazuju na pokušaje manipulacije energetskim tržištima

OBAVEŠTAJNI podaci Irana ukazuju na značajne pokušaje manipulacije energetskim tržištima, pri čemu pojedini delovi američke vlade koriste lakoverne medije kako bi uticali na cene radi lične koristi i zadržali predsednika Sjedinjenih Američkih Država u “živom blatu izgubljenog rata”, izjavio je danas iranski ministar spoljnih poslova Sejed Abas Arakči.

29. 08. 2026. u 18:00

Zelenski zavapio: Situacija je užasna, bio je to strašan nemar!
Svet

0 0

Zelenski zavapio: "Situacija je užasna, bio je to strašan nemar!"

SITUACIJA u selu Mila u Kijevskoj oblasti je užasna i reč je o strašnom nemaru onih koji su skladištili eksploziv u neposrednoj blizini ljudi, naveo je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nakon što je više desetina osoba stradalo u nizu eksplozija koje je u tom mestu, u okrugu Buča, izazvao ruski napad.

29. 08. 2026. u 17:27

Politika
Tenis
Fudbal
SEVILJA SE NE BOJI ATLETIKA: Andaluzijski velikan sanja savršen start i treću pobedu zaredom!

SEVILjA SE NE BOJI ATLETIKA: Andaluzijski velikan sanja savršen start i treću pobedu zaredom!