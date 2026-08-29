CRNE BROJKE U NEPALU: Sve više stradalih u poplavama, ovo je nanoviji bilans (VIDEO)
UKUPAN broj žrtava u Nepalu i na Tibetu porastao je na 676, uz skoro 3.000 nestalih, pokazuju najnoviji podaci nepalskih vlasti.
Kineske vlasti su prijavile sedam smrtnih slučajeva i više od 550 nestalih, dok je nepalska agencija za katastrofe saopštila da je broj žrtava porastao na 669, a da je 2.426 osoba prijavljeno kao nestalo.
Kako se navodi, do sada je u Nepalu spaseno više od 3.700 ljudi.
Prema izveštajima sa lica mesta, spasilačke akcije u zajednicama zatrpanim katastrofalnim poplavama duž granice između Nepala i Kine danas traju već četvrti dan, a vlasti i dalje pronalaze preživele i transportuju ih na sigurno.
U Nuvakotu, jednom od nepalskih okruga razorenih poplavama, stigli su helikopteri napunjeni kutijama i vrećama pomoći, uključujući odeću, instant rezance, krekere i pirinač, navodi AP i dodaje da su se druge letelice vratile iz poplavljenih područja noseći preživele.
(sputnikportal.rs)
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