DRON UMALO UGROZIO PUTNIČKI AVION: Grčka podigla dva F-16, turska letelica stigla blizu aerodroma

GRČKO ratno vazduhoplovstvo podiglo je danas dva aviona F-16 kako bi presreli tursku bespilotnu letelicu koja je, prema pisanju grčkih medija, ušla u Atinski region informacija o letovima (FIR) i povredila grčki vazdušni prostor.

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Turski dron je, kako se navodi, leteo iznad šireg pomorskog područja između ostrva Samotraki i Lemnos, nakon čega su pokrenute procedure za njegovo praćenje, identifikaciju i presretanje.

Posebnu zabrinutost izazvala je činjenica da se bespilotna letelica približila području u blizini piste aerodroma u Aleksandropolisu u trenutku kada se putnički avion pripremao za poletanje, prenosi Euronews.

U saradnji sa grčkom civilnom vazduhoplovnom službom, grčki borbeni avioni uspeli su da udalje dron, bez ugrožavanja bezbednosti putničkog saobraćaja.

Putničkom avionu je iz predostrožnosti naloženo da promeni rutu i leti na manjoj visini dok ne napusti područje, nakon čega je nastavio let ka atinskom aerodromu "Elefterios Venizelos".

Incident se dogodio samo nekoliko sati nakon što je tursko Ministarstvo odbrane kritikovalo plan Grčke za uspostavljanje baze za bespilotne letelice na Rodosu, ocenivši da bi takav potez narušio demilitarizovani status ostrva i ugrozio mir i stabilnost u Egejskom moru.

(Tanjug)