DRON UMALO UGROZIO PUTNIČKI AVION: Grčka podigla dva F-16, turska letelica stigla blizu aerodroma
GRČKO ratno vazduhoplovstvo podiglo je danas dva aviona F-16 kako bi presreli tursku bespilotnu letelicu koja je, prema pisanju grčkih medija, ušla u Atinski region informacija o letovima (FIR) i povredila grčki vazdušni prostor.
Turski dron je, kako se navodi, leteo iznad šireg pomorskog područja između ostrva Samotraki i Lemnos, nakon čega su pokrenute procedure za njegovo praćenje, identifikaciju i presretanje.
Posebnu zabrinutost izazvala je činjenica da se bespilotna letelica približila području u blizini piste aerodroma u Aleksandropolisu u trenutku kada se putnički avion pripremao za poletanje, prenosi Euronews.
U saradnji sa grčkom civilnom vazduhoplovnom službom, grčki borbeni avioni uspeli su da udalje dron, bez ugrožavanja bezbednosti putničkog saobraćaja.
Putničkom avionu je iz predostrožnosti naloženo da promeni rutu i leti na manjoj visini dok ne napusti područje, nakon čega je nastavio let ka atinskom aerodromu "Elefterios Venizelos".
Incident se dogodio samo nekoliko sati nakon što je tursko Ministarstvo odbrane kritikovalo plan Grčke za uspostavljanje baze za bespilotne letelice na Rodosu, ocenivši da bi takav potez narušio demilitarizovani status ostrva i ugrozio mir i stabilnost u Egejskom moru.
(Tanjug)
Preporučujemo
NOVI RAT NA BLISKOM ISTOKU: Postaje li Sirija poprište direktnog sukoba Turske i Izraela?
24. 08. 2026. u 17:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)