Svet

DRON UMALO UGROZIO PUTNIČKI AVION: Grčka podigla dva F-16, turska letelica stigla blizu aerodroma

D.D.

28. 08. 2026. u 16:54

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

GRČKO ratno vazduhoplovstvo podiglo je danas dva aviona F-16 kako bi presreli tursku bespilotnu letelicu koja je, prema pisanju grčkih medija, ušla u Atinski region informacija o letovima (FIR) i povredila grčki vazdušni prostor.

ДРОН УМАЛО УГРОЗИО ПУТНИЧКИ АВИОН: Грчка подигла два Ф-16, турска летелица стигла близу аеродрома

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Turski dron je, kako se navodi, leteo iznad šireg pomorskog područja između ostrva Samotraki i Lemnos, nakon čega su pokrenute procedure za njegovo praćenje, identifikaciju i presretanje.

Posebnu zabrinutost izazvala je činjenica da se bespilotna letelica približila području u blizini piste aerodroma u Aleksandropolisu u trenutku kada se putnički avion pripremao za poletanje, prenosi Euronews.

U saradnji sa grčkom civilnom vazduhoplovnom službom, grčki borbeni avioni uspeli su da udalje dron, bez ugrožavanja bezbednosti putničkog saobraćaja.

Putničkom avionu je iz predostrožnosti naloženo da promeni rutu i leti na manjoj visini dok ne napusti područje, nakon čega je nastavio let ka atinskom aerodromu "Elefterios Venizelos".

Incident se dogodio samo nekoliko sati nakon što je tursko Ministarstvo odbrane kritikovalo plan Grčke za uspostavljanje baze za bespilotne letelice na Rodosu, ocenivši da bi takav potez narušio demilitarizovani status ostrva i ugrozio mir i stabilnost u Egejskom moru.

(Tanjug)

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Htela da živi u centru, pa iznajmila stan od 8 KVADRATA, kirija - za nevericu (Foto)

Htela da živi u centru, pa iznajmila stan od 8 KVADRATA, kirija - za nevericu (Foto)