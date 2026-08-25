MERC POSLAO OZBILJNO UPOZORENJE: "Odgovorni za hibridne napade platiće"
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc poručio je danas da će odgovorni za hibridne napade na Nemačku snositi posledice, nekoliko nedelja nakon pokušaja napada dronom na aerodrom u Lajpcigu.
- Savezna vlada će kazniti počinioce hibridnih napada - oni će za to platiti - rekao je Merc na marginama sednice vlade u dvorcu Nojhardenberg u saveznoj pokrajini Brandenburg, prenosi Špigel. On je ocenio da slučaj u Lajpcigu pokazuje da je Nemačka "konkretno ugrožena“ i upozorio da je zemlja sve više na meti hibridnih napada.
- Napadači su sve beskrupuloznije spremni da prihvate mogućnost velike materijalne štete, pa čak i povređenih i mrtvih - rekao je nemački kancelar.
Merc je naveo da savezna vlada zajedno sa bezbednosnim službama intenzivno radi na utvrđivanju odgovornosti za incident na aerodromu u Lajpcigu i najavio da će rezultati istrage uskoro biti predstavljeni javnosti.
Na aerodromu Lajpcig-Hale 4. avgusta pronađen je dron sa eksplozivom, koji je kasnije deaktiviran.
U njegovoj blizini nalazilo se nekoliko ukrajinskih teretnih aviona, a aerodrom je jedan od centara za transport vojne pomoći Ukrajini.
Prema ranijim informacijama, u blizini aerodroma pronađeni su i tragovi vojnog eksploziva, dok je u incidentu učestvovao najmanje još jedan dron.
Nemačka vlada do sada nije javno imenovala odgovorne za incident. Ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint rekao je ranije da se radi o delovanju "stranih sila" i ocenio da slučaj u Lajpcigu nije izolovan incident, već deo šireg fenomena.
(Tanjug)
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