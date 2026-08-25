Fudbal

Potvrđeno iz Nemačke! Bivši fudbaler Zvezde potpisuje za bundesligaša!

Новости онлајн/С.С.

25. 08. 2026. u 17:51

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Čeka se samo ozvaničenje transfera učesnika nedavno održanog Svetskog prvenstva.

Потврђено из Немачке! Бивши фудбалер Звезде потписује за бундеслигаша!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Najuticajniji novinar u Nemačkoj, Florijan Pletenberg potvrdio je da Jung vu Seol stiže u Augzburg.

Kako navodi, reprezentativac Južne Koreje stiže za 3.750.000 evra plus dodatnih pet odsto od naredne prodaje.

Seola čekaju lekarski pregledi u narednih 48 sati i potpis četvorogodišnjeg ugovora. To znači da neće biti u avionu za put u Češku na revanš sa Viktorijom Plzenj.

Nekadašnji igrač Ulsana odigrao je 101 zvaničan meč za Zvezdu, upisao osam golova i 16 asistencija u svim takmičenjima.

U međuvremenu, na Marakani su predstavili novog Korejca, pa će Je Gon Kim nastaviti utabanom stazom Inbom Hvanga i već pomenutog Jung vu Seola.

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