Potvrđeno iz Nemačke! Bivši fudbaler Zvezde potpisuje za bundesligaša!

Čeka se samo ozvaničenje transfera učesnika nedavno održanog Svetskog prvenstva.

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Najuticajniji novinar u Nemačkoj, Florijan Pletenberg potvrdio je da Jung vu Seol stiže u Augzburg.

Kako navodi, reprezentativac Južne Koreje stiže za 3.750.000 evra plus dodatnih pet odsto od naredne prodaje.

Seola čekaju lekarski pregledi u narednih 48 sati i potpis četvorogodišnjeg ugovora. To znači da neće biti u avionu za put u Češku na revanš sa Viktorijom Plzenj.

🚨💥 Young-woo Seol to FC Augsburg - DONE DEAL ✔️



Full agreement now reached with Red Star Belgrade. FCA will pay €3.75m fee the 27 y/o right-back + 5 % sell-on clause.



Contract until 2030. Medical within 48 hours. @SkySportDE 🇰🇷 pic.twitter.com/8VwQxvCoY8 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 25, 2026

Nekadašnji igrač Ulsana odigrao je 101 zvaničan meč za Zvezdu, upisao osam golova i 16 asistencija u svim takmičenjima.

U međuvremenu, na Marakani su predstavili novog Korejca, pa će Je Gon Kim nastaviti utabanom stazom Inbom Hvanga i već pomenutog Jung vu Seola.

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