ITALIJA POKRENULA ISTRAGU: Petorice maloletnika osumnjičena zbog nacističke propagande

ITALIJANSKA policija podnela je danas krivičnu prijavu protiv pet maloletnika zbog sumnje da su učestvovali u onlajn radikalizaciji i širili neonacističke i rasističke poruke u gradu Arecu na jugu Toskane, saopšteno je iz policije.

Foto: Lapresse via AP

Petorica maloletnika terete se za propagandu i podsticanje na krivična dela motivisana rasnom, etničkom i verskom mržnjom, prenosi Ansa.

Protiv njih se vodi istraga pred Tužilaštvom za maloletnike u Firenci, nakon istrage koju je sprovela policija u Arecu.

Istraga koja je trajala više od godinu dana, započela je praćenjem društvenih mreža i kanala za razmenu poruka koji su, prema navodima policije, korišćeni za širenje nacističkog, fašističkog i diskriminatornog materijala.

Među slučajevima koji su privukli pažnju istražitelja bilo je i ispisivanje propagandnih grafita na području Valdarno.

Policija je tokom istrage utvrdila i veze osumnjičenih sa ekstremističkim mrežama koje deluju u Italiji.

(Tanjug)

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