ITALIJA POKRENULA ISTRAGU: Petorice maloletnika osumnjičena zbog nacističke propagande
ITALIJANSKA policija podnela je danas krivičnu prijavu protiv pet maloletnika zbog sumnje da su učestvovali u onlajn radikalizaciji i širili neonacističke i rasističke poruke u gradu Arecu na jugu Toskane, saopšteno je iz policije.
Petorica maloletnika terete se za propagandu i podsticanje na krivična dela motivisana rasnom, etničkom i verskom mržnjom, prenosi Ansa.
Protiv njih se vodi istraga pred Tužilaštvom za maloletnike u Firenci, nakon istrage koju je sprovela policija u Arecu.
Istraga koja je trajala više od godinu dana, započela je praćenjem društvenih mreža i kanala za razmenu poruka koji su, prema navodima policije, korišćeni za širenje nacističkog, fašističkog i diskriminatornog materijala.
Među slučajevima koji su privukli pažnju istražitelja bilo je i ispisivanje propagandnih grafita na području Valdarno.
Policija je tokom istrage utvrdila i veze osumnjičenih sa ekstremističkim mrežama koje deluju u Italiji.
(Tanjug)
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