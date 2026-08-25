PANIKA U PARIZU I INDIJI! Kineski J-16 protiv „Rafala“: KO JE POBEDIO — Kinezi otkrivaju sve tajne francuskog ponosa?!

PO prvi put, kineski teški borbeni avioni J-16 i francuski Rafale učestvuju zajedno u zajedničkoj borbenoj vežbi, Eagles of Civilization 2026, u Egiptu.

Foto: Printskrin/Jutjub/ Australian Military Aviation History/printskrin militarywatchmagazine.com

Vežbe će pružiti kineskim lovcima J-16 retku priliku da vežbaju zajedno sa jednim od najnaprednijih zapadnih borbenih aviona.

Primetno je da se vežba Eagles of Civilization 2026 održava skoro godinu dana nakon sukoba Indije i Pakistana u maju 2025. godine, u kojem je Pakistan tvrdio da je oborio više indijskih aviona, uključujući Rafale, koristeći kombinaciju aviona J-10C i raketa PL-15E.

Iako je Indijsko ratno vazduhoplovstvo (IAF) prihvatilo borbene gubitke, odbilo je da otkrije koliko je aviona izgubljeno ili koji su to bili. IAF je takođe tvrdio da je uništio do 12-14 pakistanskih ratnih aviona (isključujući J-10C), ali Islamabad nije priznao nikakve gubitke.

Tačan broj gubitaka, ako ih je uopšte bilo, na obe strane nije zvanično objavljen i ne može ga potvrditi EurAsian Times.

Foto printskrin militarywatchmagazine.com

Dok su mnoge zemlje, uključujući Egipat, Bangladeš, Iran, Uzbekistan i Indoneziju, razmatrale kupovinu J-10C, još uvek nisu finalizovani poslovi, a Pakistan ostaje jedina zemlja koja koristi izvoznu verziju borbenog aviona J-10C generacije 4,5.

Sada, skoro godinu dana nakon sukoba Indije i Pakistana u maju 2025. godine, još jedan kineski borbeni avion, J-16, „sukobljava se“ sa Rafalom u zajedničkim vežbama.

Ovo se dešava dok se Indija približava finalizaciji velikog ugovora za 114 Rafala, što će je učiniti drugim najvećim operaterom borbenog aviona na svetu. Indija takođe aktivno razmatra pridruživanje programu FCAS koji predvodi Francuska, iz kojeg je Nemačka ranije izašla.

Prve zajedničke vazdušne vežbe „Orlovi civilizacije“ počele su u aprilu 2025. godine kao bilateralna vojna vežba između Egipta i Kine u egipatskoj vazduhoplovnoj bazi.

U prošlogodišnjim zajedničkim vežbama, Kina je poslala višenamenske lovce J-10C, uz podršku sredstava kao što su KJ-500 AEW&C, tankeri YY-20/YU-20 i transportni avioni Y-20. Međutim, J-16 je veći i teži od J-10, sa dva motora i dva sedišta, i dizajniran je za misije većeg dometa.

U međuvremenu, egipatska strana je za vežbe 2025. godine prvenstveno rasporedila lovce ruske proizvodnje MiG-29M/M2. Vežbe su se fokusirale na obuku u vazdušnoj borbi, dopunjavanje gorivom u vazduhu, zajedničke manevre i srodne taktike između aviona J-10C i MiG-29.

Za izdanje iz 2026. godine, dok Kina raspoređuje svoje napredne mlaznjake J-16, Egipat raspoređuje svoje avione Rafale francuske proizvodnje. Vežbe su zvanično počele 22. avgusta i trajaće do početka septembra, saopštilo je egipatsko ratno vazduhoplovstvo (EAF).

Egipat je do sada naručio 54 aviona Rafale u dve serije. Naručio je 24 Rafale-a 2015. godine, a zatim je usledila druga porudžbina za 30 aviona 2021. godine. Do sada je Francuska navodno isporučila 36 Rafale-a Egiptu, koji su i dalje u upotrebi.

Kina, s druge strane, ima preko 450 J-16, uključujući manji broj varijanti za elektronsko ratovanje J-16D, u operativnoj službi.

J-16, nazvan „Skriveni zmaj“, je dvosedi, dvomotorni višenamenski jurišni lovac generacije 4,5, razvijen na osnovu trupa aviona J-11 i inspirisan ruskom porodicom Su-30MKK. I ruski Su-30 i kineski J-16 smatraju se analognim američkom F-15E Strajk Igl.

J-16 ima sopstveni AESA radar, naprednu avioniku i sisteme za elektronsko ratovanje, mogućnosti dugog dometa, teško naoružanje (12 spoljnih tačaka nosača), mogućnost nošenja raketa vazduh-vazduh dugog dometa kao što su PL-15 i PL-17, precizne municije vazduh-zemlja i protivbrodskih raketa.

J-16 je prvi put poleteo 2011. godine, a u operativnu upotrebu je ušao 2015. godine.

J-16 čini glavni deo modernih teških lovačkih snaga PLAAF-a i široko je raspoređen, uključujući i vežbe iznad Južnog kineskog mora i Tajvanskog moreuza.

Mlaznjak je ranije bio predstavljen u drugim prekomorskim vežbama, uključujući one sa Rusijom i Pakistanom, ali ovo je prvi put da učestvuje u vežbi sa egipatskim vazduhoplovnim snagama.

Tanjug/AP/John Leicester

Rafal, s druge strane, je dvomotorni višenamenski borbeni avion generacije 4,5. Prvenstveno je jednosed; međutim, postoje i varijante sa dva sedišta u svrhu obuke.

Flota kineskih lovaca J-16 stigla je u Egipat 21. avgusta radi zajedničkih vežbi.

Poznato je da su lovci J-16 preleteli skoro 6.000 km (3.700 milja), putovanje koje je trajalo 9 sati i zahtevalo je da se avioni dopune gorivom u vazduhu, prema podacima Narodnooslobodilačke vojske.

Na video snimku koji je objavilo Ratno vazduhoplovstvo PLA 24. avgusta, viđeni su kineski piloti kako upravljaju svojim J-16 kako bi se sukobili sa lovcima Rafal egipatskog vazduhoplovstva.

Na snimku koji je očigledno snimio pilot na zadnjem sedištu aviona J-16, vidi se Rafal kako izvodi manevre dok dva aviona lete relativno blizu.

Zanimljivo je da su, kako je EurAsian Times ranije objavio, pakistanski avioni JF-17 vežbali sa katarskim avionima Rafal pre indijsko-pakistanskog sukoba u maju. Tokom vežbe „Anadolski orao“ sprovedene u junu 2021. godine između Turske, Pakistana, Azerbejdžana i Katara u turskoj vazduhoplovnoj bazi, u vežbama su učestvovali turski F-16, pakistanski JF-17 „Tander“ Blok II, katarski Rafal i azerbejdžanski MiG-29 i Su-25 „Frogfut“.

Poznato je da je Egipat bio bliski saveznik SAD u regionu. Egipat je takođe jedna od prvih muslimanskih zemalja u regionu koja je potpisala mirovni sporazum sa Izraelom.

Zajedničke vojne vežbe Egipta sa Kinom će stoga omogućiti Kairu da diverzifikuje svoju vojnu taktiku i dobavljače i ojača svoju stratešku autonomiju.

Poznato je da je Egipat takođe pozvan da se pridruži paktu iz Meke, sporazumu o međusobnoj odbrani između Pakistana, Saudijske Arabije i Turske.

Iako je Kairo izrazio otvorenost za pridruživanje sporazumu, on osigurava svoje opklade umesto da stavlja sva jaja u jednu korpu.

Zajedničke vojne vežbe sa Kinom daće Kairu više strateškog prostora za manevrisanje u složenom i brzo promenljivom geopolitičkom okruženju u Zapadnoj Aziji (Bliskom istoku).

Egipatsko ratno vazduhoplovstvo koristi američke lovce F-16, kao i helikoptere CH-47 Činuk i AH-64 Apač. Međutim, koristi i francuske avione Miraž 2000 i Rafal i ruske MiG-29, izbegavajući potpuno oslanjanje na jednog dobavljača.

U prošlosti, Egipat je takođe pokazao interesovanje za kineske lovce, kao što je J-10CE. Redovne zajedničke vežbe sa kineskim avionima omogućiće Kairu da pažljivo prati snage i slabosti kineskih aviona.

U međuvremenu, Kina će imati priliku da vežba protiv Rafala kojima upravlja i Indijsko ratno vazduhoplovstvo (IAF).

Mora se napomenuti da će obuka protiv egipatskih Rafala pružiti kineskim pilotima dragoceno upoznavanje sa karakteristikama leta aviona, fuzijom senzora i osnovnim borbenim taktikama. Međutim, ovo nisu indijski Rafali. Razlike u konfiguraciji oružja, kompletima za elektronsko ratovanje, obuci pilota i sistemima podrške znače da će PLAAF dobiti samo delimičnu sliku. Ipak, bilo koji podaci iz stvarnog sveta u odnosu na zapadnu platformu generacije 4,5 su bolji nego ništa.



Kina stiče praksu protiv Rafala dok Indija širi flotu

Indijsko ratno vazduhoplovstvo trenutno ima 36 Rafala i naručilo je još 26 Rafala M. Francuska je takođe podnela detaljan komercijalni i tehnički predlog Indiji u vrednosti od 3,25 lakh krura (38 milijardi američkih dolara) za isporuku 114 borbenih aviona Rafal, od kojih će 94 aviona biti proizvedena lokalno u Indiji kroz industrijska partnerstva.

Indija je takođe strateški stacionirala i upravljala svojim borbenim avionima Rafal u ključnim prednjim bazama blizu severnog i istočnog sektora kineske granice, uključujući vazduhoplovne baze u Ladakhu, kako bi održala odvraćanje duž linije stvarne kontrole (LAK).

Štaviše, u februaru ove godine, jedan Rafal IRF-a učestvovao je u velikom vazduhoplovnom prikazu i operacijama dodira i kretanja u prvom objektu za hitno sletanje na severoistoku Indije na obilaznici Moran u Dibrugarhu, Asam.

Obilaznica Morana je udaljena samo 300 km od kineske granice.

U slučaju bilo kakvog sukoba sa Kinom, Novi Delhi je spreman da rasporedi svoje lovce Rafal; stoga će zajedničke vežbe sa egipatskim Rafalima dati Pekingu ograničen, ali koristan uvid u avione Daso.





(eurasiantimes.com/Nitin J. Tiku)

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