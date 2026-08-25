Fudbal

Stigla potvrda! Partizan će zaraditi 8.000.000 evra!

Новости онлајн/С.С.

25. 08. 2026. u 19:24

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Tranfer Ognjena Ugrešića u PAOK napuniće kasu crno-belima.

Стигла потврда! Партизан ће зарадити 8.000.000 евра!

Photo: Vladimir Markovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Danas je najavljeno, večeras potvrđeno - Ognjen Ugrešić je novi igrač solunskog PAOK!

Potpredsednica beogradskih crno-belih, Milka Forcan, otkrila je u razgovoru za SDNA, sve detalje oko odlaska sada već bivešg fudbalera "parnog valjka, kao i da klub iz Humske od ovog transfera može da prihoduje čak 8.000.000 evra!

"Mogu da potvrdim da je transfer završena stvar. Ognjen napušta Partizan i nastaviće karijeru u PAOK", poručila je Forcan za SDNA.

Kao što je poznato, u dogovor su uključeni fiksni iznos, potencijalni bonusi i klauzule koje klubu garantuju prinose i u budućnosti.

Photo: T.K./ATAImages

"Prema informacijama kojima raspolažem, očekuje se da transfer ukupno dostigne cifru od 8.000.000 evra. Od toga, između 6.000.000 i 6.500.000 evra neto predstavlja fiksni deo sporazuma, dok je preostalih 1.500.000 evra predviđeno kroz bonuse. Takođe, u ugovor je ubačen i procenat od naredne prodaje", otkrila je Milka Forcan, potpredsednica crno-belih.

Podsetimo, Ognjen Ugrešić će se obavezati na petogodišnju vernost Solunjanima, ali su čelnici Partizana zamolili da igrač bude u konkurenciji za meč sa Hetafeom. Međutim, nerealno je očekivati da će PAOK pritsati na takvu opciju.

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