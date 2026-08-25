ŠTA JE DOGOVORENO: Direktor CIA otputovao iz Moskve u vojnom avionu

AMERIČKI vojno-transportni avion poleteo je večeras iz Moskve i uputio se ka granici sa Letonijom, pokazuju onlajn sistemi za praćenje globalnog vazdušnog saobraćaja.

Free Images Pixabay

Avion se uputio ka granici sa Letonijom, preko koje je i preleteo na putu iz vojne baze Endruz u Vašingtonu, preneo je TASS.

CBS je prethodno javio, pozivajući se na izjavu američkog zvaničnika, da je direktor CIA Džon Retklif odleteo u Rusiju na sastanke sa ruskim zvaničnicima.

Retklif je u Moskvu doputovao američkim vojnim transportnim avionom C-17 "globmaster 3", nakon što je letelica prethodno stigla u Rigu.

Avion je danas sleteo na moskovski aerodrom Vnukovo.

Informaciju o Retklifovom putovanju prethodno su objavili novinari CBS-a i portala Axios, pozivajući se na izvore upoznate sa posetom.

Američki zvaničnik potvrdio je da se direktor CIA nalazi u Moskvi.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je, međutim, da nema informacije o dolasku američkog zvaničnika u Moskvu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari