Svet

ŠTA JE DOGOVORENO: Direktor CIA otputovao iz Moskve u vojnom avionu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

25. 08. 2026. u 19:03

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AMERIČKI vojno-transportni avion poleteo je večeras iz Moskve i uputio se ka granici sa Letonijom, pokazuju onlajn sistemi za praćenje globalnog vazdušnog saobraćaja.

ШТА ЈЕ ДОГОВОРЕНО: Директор ЦИА отпутовао из Москве у војном авиону

Free Images Pixabay

Avion se uputio ka granici sa Letonijom, preko koje je i preleteo na putu iz vojne baze Endruz u Vašingtonu, preneo je TASS.

CBS je prethodno javio, pozivajući se na izjavu američkog zvaničnika, da je direktor CIA Džon Retklif odleteo u Rusiju na sastanke sa ruskim zvaničnicima.

Retklif je u Moskvu doputovao američkim vojnim transportnim avionom C-17 "globmaster 3", nakon što je letelica prethodno stigla u Rigu.

Avion je danas sleteo na moskovski aerodrom Vnukovo.

Informaciju o Retklifovom putovanju prethodno su objavili novinari CBS-a i portala Axios, pozivajući se na izvore upoznate sa posetom.

Američki zvaničnik potvrdio je da se direktor CIA nalazi u Moskvi.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je, međutim, da nema informacije o dolasku američkog zvaničnika u Moskvu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HUMANOST KAO UMETNIČKO DELO: Nižu se predstave i donacije u produkciji Fondacije Mozzart

HUMANOST KAO UMETNIČKO DELO: Nižu se predstave i donacije u produkciji Fondacije Mozzart