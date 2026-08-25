POSLE PAKLENIH DANA STIGAO I TORNADO: Zbog nevremena na severu Italije vatrogasci intervenisali više od 190 puta
VATROGASCI su u regionu Lombardije, na severu Italije, u protekla 24 sata imali više od 190 intervencija zbog nevremena, prvenstveno zbog oborenih stabala, oštećenih krovova i poplava.
Nevreme je u ponedeljak pogodilo najviše pokrajinu Vareze, gde je bilo više od 100 intervencija vatrogasaca, zatim Komo, sa približno 35, i Milano, gde je bilo oko 30 intervencija, prenosi ANSA.
Vatrogasci su intervenisali zbog nevremena i u pokrajinama Leko, Monca i Brianca, Lodi, Breša, Pavija, Sondrio, Mantova, Kremona i Bergamo.
U pokrajini Vareze je lokalnim vatrogascima pomagalo i pet dodatnih timova vatrogasaca iz Milana, Monce i Brijance.
U Busto Arsiciju, drvo je palo na automobil u Ulici Vijale Trentino, a poplavljen je veći broj podruma privatnih kuća i zgrada.
U Gorla Mađoreu, tornado je izazvao pad nekoliko stabala i odneo je krov sa jedne kuće, koji je odbacio oko 50 metara daleko. Civilna zaštita je bila na dužnosti tokom cele noći i nastavlja da procenjuje štetu danas.
Nevreme je izazvalo problem i u Fernu, gde su drveće i krš privremeno blokirali saobraćaj na nekoliko puteva, a teške posledice su zabeležene i na aerodromu Malpensa, tokom najintenzivnije faze nevremena.
Na tom aerodromu je tokom protekle noći, zbog poplavljenih pista i delova terminala, bilo otkazano nekoliko dolaznih i odlaznih letova a saobraćaj je tokom dana normalizovan.
Zbog nevremena, skoro na 24 sata bio je odložen jučerašnji let iz Bijarica u Francuskoj za Milano.
(Tanjug)
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