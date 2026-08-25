Izuzetno posećena tribina u Staroj Pazovi

U STAROJ pazovi održana je još jedna tribina koju su organizovali Saveza penzionera Srbije zajedno sa Fondom PIO.

Foto: PIO Fond

– Danas, na 47. tribini, nastavljamo razgovor sa penzionerima. U Staru Pazovu donosimo dobre vesti – pored adaptiranja objekta Fonda PIO koji smo uradili zajedno sa lokalnom samoupravom i uz veliku podršku predsednika opštine Đorđa Radinovića, danas pokušavamo da rešimo i druge probleme penzionera. Ono što je bitno da najavim jeste da smo počeli sa pripremama da Stara Pazova dobije filijalu Fonda PIO. To je jedan od većih zadataka gde pokazujemo da brinemo i o našim korisnicima i o osiguranicima.

Smatramo da Stara Pazova zaslužuje da ima filijalu Fonda PIO, tako da ćemo u narednom periodu, a ja se nadam do kraja godine, to i uraditi – rekao je Relja Ognjenović, direktor RF PIO, na tribini održanoj 25. avgusta 2026. godine u Staroj Pazovi, koja je okupila više od 370 korisnika penzija iz Stare Pazove, Nove Pazove i Banovaca.

Ognjenović je potvrdio da je sve spremno za isplatu najveće državne pomoći, i naglasio da će penzija za mesec avgust u septembru biti isplaćena neki dan ranije od uobičajenog, tako da će, kako je istakao, mesec septembar biti mesec svih penzionera. Pored toga, direktor RF PIO najavio je i značajno povećanje penzija pre kraja godine.

Direktor Fonda je podsetio da je prosečna penzija korisnika u Staroj Pazovi je u periodu od 2012. godine do danas, povećana za čak 125 procenata, što, kako je naveo, potvrđuje vredan rad institucija u prethodnom periodu. Jedan od narednih ciljeva, kroz pravljenje zajedničkih planova, jeste i da prosečna penzija 2030. godine dostigne 750 evra.

Na tribini je učestvovala i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine, Jagoda Lazarević, koja je izrazila zadovoljstvo zbog velikog odziva najstarijih sugrađana Stare Pazove i podsetila da je upravo neposredna komunikacija najbolji način da se dobiju informacije o tome šta bi država, odnosno Vlada Republike Srbije još mogli da urade za njih.



– To je drugi od dva važna stuba razvoja Republike Srbije – ekonomski razvoj i rast i podrška i briga o građanima. Brigu i podršku država pokazuje na konkretan i vrlo jasan način, ne prvi put, a svakako ne ni poslednji put – istakla je ministarka Lazarević.

Obraćajući se okupljenim penzionerima, ministarka je podvukla da veruje u snagu zajednica, kao što je ovaj deo Srema, snažne, jake ekonomije, koja će da bude pokretač i motor razvoja i ostalog dela Srbije, da bi korisnici u godinama koje dolaze, živeli još bolje.

Predsednik staropazovačke opštine, koja ima oko 12.000 korisnika penzija, kazao je da je interesovanje najstarijih sugrađana za tribinu bilo veoma veliko, i preneo utiske da su penzioneri veoma zadovoljni celokupnim paketom mera koje je država za njih pripremila, a koji će svakako doprineti poboljšanju njihovog životnog standarda.

Zapaženo izlaganje na tribini imao je i prof. dr Andreja Savić, predsednik Saveza penzionera Srbije koji zajedno sa Fondom PIO organizuje tribine širom naše zemlje već više od pola godine. Kako je istakao Savić, moglo bi se reći da su tribine u ovom formatu postale gotovo pravi brend. On je podelio informaciju da je u Narodnoj skupštini Republike Srbije u toku rasprava, te da se očekuje da će se u narednim danima stvoriti i pravni osnov, kroz usvajanje seta odgovarajućih zakona, za isplatu najavljenog paketa državne pomoći, prema predviđenoj dinamici.