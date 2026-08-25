Fudbal

SADA I ZVANIČNO: Mančester junajted doveo pojačanje

Filip Milošević

25. 08. 2026. u 18:50

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Kamerunski fudbaler Karlos Baleba potpisao je za Mančester Junajted, saopštio je danas trostruki šampion Evrope.

САДА И ЗВАНИЧНО: Манчестер јунајтед довео појачање

Simon Davies / imago sportfotodienst / Profimedia

Kako je saopšteno, Baleba (22) je sa čelnicima "crvenih đavola" potpisao ugovor do juna 2031. godine. 

Engleski mediji su saopštili da je Brajton na ime obeštećenja inkasirao 70 miliona evra fiksno, plus mogućih šest kroz bonuse. 

 

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