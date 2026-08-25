SADA I ZVANIČNO: Mančester junajted doveo pojačanje
Kamerunski fudbaler Karlos Baleba potpisao je za Mančester Junajted, saopštio je danas trostruki šampion Evrope.
Kako je saopšteno, Baleba (22) je sa čelnicima "crvenih đavola" potpisao ugovor do juna 2031. godine.
Engleski mediji su saopštili da je Brajton na ime obeštećenja inkasirao 70 miliona evra fiksno, plus mogućih šest kroz bonuse.
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