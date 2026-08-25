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DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 26. AVGUST: Rak da se pazi intriga na poslu, Devica da pazi šta potpisuje, Ribe muče finansijski problemi

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

25. 08. 2026. u 20:00

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SAZNAJTE šta vas u sredu, 26. avgust, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА СРЕДУ, 26. АВГУСТ: Рак да се пази интрига на послу, Девица да пази шта потписује, Рибе муче финансијски проблеми

Foto: depositphotos/3dmentat&vlad-nikon

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Mesec u kući društvenog života i novca fokusira vas na izlaske, druženja s prijateljima, ali i na društveni ili politički angažman. Aspekt između Merkura, planeta komunikacija i Neptuna u vašem znaku donosi sukobe u porodici.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Merkur, vladalac vašeg posla, u kući kreativnosti, pravi napet aspekt s Neptunom u kući inspiracije donosi nadahnuće umetnicima. Pazite šta potpisujete. Mesec u kući karijere upozorava na sukobe sa šefovima, naročito sa ženama.

 

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Vaš vladalac Merkur u kući privatnog života pravi izazovan aspekt sa Neptunom u kući novca donoseći vam finansijske i probleme sa ugovorima, sporazumima, dokumentacijom, kao i u saobraćaju. Razočaranje u prijatelja.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Sa Merkurom u kući komunikacija i Neptunom, planetom laži i prevara, u kući karijere, pazite se intriga i spletki na poslu. Vaš vladalac Mesec u kući novca gde se nalazi i Pluton, simbol novca, donosi vam uvećanje prihoda, pazite kako trošite.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Vladalac vašeg posla i finansija, Merkur, obrazuje napet aspekt sa vašim vladaocem Suncem u kući novca, budite oprezniji sa finansijama. Mesec u kući partnerstva gde se nalazi i Pluton donosi probleme zbog ljubomore i posesivnosti.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, u vašem znaku, pravi napet aspekt sa Neptunom u kući partnerstva, pa pazite s kim sklapate dogovore i potpisujete ugovore. Sa Mesecom u kući posla završavate stare obaveze.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Kvadrat između Merkura u kući ograničenja i Neptuna u kući partnerstva donosi vam probleme i sukobe sa svima oko vas. u Mesec u kući ljubavi, slobodnim Vagama donosi mogućnost upoznavanja s nekim preko interneta.

 

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Mesec u kućuiprivatnosti gde se nalazi vaš vladalac Pluton, planeta sukoba, donosi probleme sa ukućanima, a napet aspekt između Merkura u kući novca i Neptuna u kući posla sa saradnicima. Pad imuniteta.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Merkur, planeta komunikacija, pravi izazovan aspekt sa vašim vladaocem Neptunom u kući ljubavi, čineći vas sklonim zabludama. Susret sa starom simpatijom. Pazite se finansijskih prevara i ne pozajmljujte novac nikome.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Napet aspekt između Merkura, planete komunikacija, i vašeg vladaoca Saturna u kući privatnog života donosi probleme i sukobe sa članovima porodice. Mesec u kući posla donosi vam finansijske dobitke.

 

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Merkur u kući posla pravi kvadrat sa Neptunom u kući novca pa povedite više računa o finansijama. Mesec u vašoj kući ličnosti gde ga čeka Pluton donosi vam dobitke preko privatnog biznisa, javne delatnosti, sporta, umetnosti.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Vaš vladalac Neptun koji upravlja i vašom karijerom, pravi napet aspekt sa Merkurom, vladaocem partnerskih odnosa i privatnog života, donoseći finansijske i porodične probleme. Potreba za introspekcijom.

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