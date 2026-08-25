DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 26. AVGUST: Rak da se pazi intriga na poslu, Devica da pazi šta potpisuje, Ribe muče finansijski problemi
SAZNAJTE šta vas u sredu, 26. avgust, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Mesec u kući društvenog života i novca fokusira vas na izlaske, druženja s prijateljima, ali i na društveni ili politički angažman. Aspekt između Merkura, planeta komunikacija i Neptuna u vašem znaku donosi sukobe u porodici.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Merkur, vladalac vašeg posla, u kući kreativnosti, pravi napet aspekt s Neptunom u kući inspiracije donosi nadahnuće umetnicima. Pazite šta potpisujete. Mesec u kući karijere upozorava na sukobe sa šefovima, naročito sa ženama.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Vaš vladalac Merkur u kući privatnog života pravi izazovan aspekt sa Neptunom u kući novca donoseći vam finansijske i probleme sa ugovorima, sporazumima, dokumentacijom, kao i u saobraćaju. Razočaranje u prijatelja.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Sa Merkurom u kući komunikacija i Neptunom, planetom laži i prevara, u kući karijere, pazite se intriga i spletki na poslu. Vaš vladalac Mesec u kući novca gde se nalazi i Pluton, simbol novca, donosi vam uvećanje prihoda, pazite kako trošite.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Vladalac vašeg posla i finansija, Merkur, obrazuje napet aspekt sa vašim vladaocem Suncem u kući novca, budite oprezniji sa finansijama. Mesec u kući partnerstva gde se nalazi i Pluton donosi probleme zbog ljubomore i posesivnosti.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, u vašem znaku, pravi napet aspekt sa Neptunom u kući partnerstva, pa pazite s kim sklapate dogovore i potpisujete ugovore. Sa Mesecom u kući posla završavate stare obaveze.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Kvadrat između Merkura u kući ograničenja i Neptuna u kući partnerstva donosi vam probleme i sukobe sa svima oko vas. u Mesec u kući ljubavi, slobodnim Vagama donosi mogućnost upoznavanja s nekim preko interneta.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Mesec u kućuiprivatnosti gde se nalazi vaš vladalac Pluton, planeta sukoba, donosi probleme sa ukućanima, a napet aspekt između Merkura u kući novca i Neptuna u kući posla sa saradnicima. Pad imuniteta.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Merkur, planeta komunikacija, pravi izazovan aspekt sa vašim vladaocem Neptunom u kući ljubavi, čineći vas sklonim zabludama. Susret sa starom simpatijom. Pazite se finansijskih prevara i ne pozajmljujte novac nikome.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Napet aspekt između Merkura, planete komunikacija, i vašeg vladaoca Saturna u kući privatnog života donosi probleme i sukobe sa članovima porodice. Mesec u kući posla donosi vam finansijske dobitke.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Merkur u kući posla pravi kvadrat sa Neptunom u kući novca pa povedite više računa o finansijama. Mesec u vašoj kući ličnosti gde ga čeka Pluton donosi vam dobitke preko privatnog biznisa, javne delatnosti, sporta, umetnosti.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Vaš vladalac Neptun koji upravlja i vašom karijerom, pravi napet aspekt sa Merkurom, vladaocem partnerskih odnosa i privatnog života, donoseći finansijske i porodične probleme. Potreba za introspekcijom.
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