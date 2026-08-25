Velika pobeda FSS: "Novi Arnautović" izabrao Srbiju pre Austrije!

Srpska kuća fudbala dobila igrača za budućnost.

FOTO: FSS

Fudbalski savez Srbije je organizovao akciju gde su najtalentovaniji fudbaleri do 16 godina iz dijaspore došli u Kuću fudbala u Staroj Pazovi, gde su trenirali i radili pod budnim okom selektora U16 reprezentacije Radovana Krivokapića, direktora za strategiju i razvoj FSS - Ranka Stojića, kao i koordinatora mlađih selekcija Milana Rogana i koordinatora instruktorske službe Pavla Delibašića.

Među talentima sa svih strana u Evropi posebno se izdvojilo jedno ime - Andrej Radumilo, koji živi u Beču i trenutno nastupa za austrijski Harberg.

Radumilo se posebno izdvojio talentom na treninzima i očekuje se da bude pozvan na sledećem okupljanju U16 reprezentacije i da se nađe na spisku selektora Radovana Krivokapića.

Igra na poziciji levog beka, koja je poslednjih godina često bila deficitarna, što je posebno važno za budućnost srpskog fudbala. Krasi ga sjajna leva noga, visoka fudbalska inteligencija i brzo donošenje kvalitetnih oduka na terenu i odlična brzina, što su sve karakteristike koje se visoko cene u modernom fudbalu.

Momak rođen 2010. godine važi za jednog od najvećih talenata u Austriji, a Srbija ne želi novi “slučaj Arnautović”, jer je dobro poznato kako je i pored želje Marka Arnautovića i njegove porodice da igra za Srbiju, zbog spore reakcije tadašnjih čelnika FSS naša reprezentacija ostala bez vanserijskog igrača 2008. godine, koji je poslednjih 18 godina bio najbolji igrač Austrije, a odnedavno i najbolji strelac u istoriji! Andrej Radumilo takođe ima želju da igra za Srbiju, kao i njegova porodica, iako ga želi i Fudbalski savez Austrije.

Ipak, FSS je napravio prvi korak ovom akcijom okupljanja najvećih talenata dijaspore, pa je tako ovaj 16-godišnji vunderkind sada znatno bliže dresu Orlova, koji je i obukao na trening utakmici gde su testirani najveći telenti srpske dijaspore.

Andrej Radimilo je prošao školu najvećeg kluba Austrije - Rapida iz Beča, za koji je igrao četiri godibe u mlađim kategorijama. Sada je član Hartberga, gde je nedavno imao debi iz snova za seniorski tim i pored toga što ima samo 16 godina, kada je u meču Austrijskog kupa postigao gol i imao dve asistencije.

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