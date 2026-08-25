NOVO „ORUĐE“ MAFIJE: Napuljski tužilac upozorava na opasan zakon - Narkomani kazne služe kod kuće!

NAPULjSKI tužilac Nukola Grateri upozorava na opasnost od novog zakona koji osuđenim narkomanima omogućava da kazne služe u kućnom pritvoru.

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On procenjuje da bi mafijaške organizacije to mogle da iskoriste da oslobode svoje članove iz zatvora.

Grateri smatra da bi mafija „mogla da poveri najteže zločine zavisnicima od droge, olakša im pristup programima lečenja i predstavi te zločine kao posledicu njhove zavisnosti“. Tako se stvara rizik da se njihova slabost pretvori u oruđe u rukama kriminalnih organizacija. Pritom, on podseća da su sudovi već procenili da su ovim pojedincima potrebne ozbiljne mere, koje i opravadavaju zatvorske kazne.

-Da bi smo identifikovali objektivne kriterijume, govorimo o komisijam koje tek treba da budu formirane, dok će zakon stupiti na snagu odmah, dakle može se odmah primenjivati – upozorio je tužilac.