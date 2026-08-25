PUČ i "majdan" u Ukrajini mogli bi da se dogode ukoliko SAD odluče da uklone Vladimira Zelenskog, izjavio je za TASS bivši premijer Ukrajine Nikolaj Azarov.

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- Svi kartonski majdani su kontrolisani - smatra on.

Prema mišljenju Azarova, šef kabineta Zelenskog Kiril Budanov, ministar odbrane Ukrajine Jevgenij Hmara i njima slični nalaze se pod američkom kontrolom.

- Oni ne rade ništa ozbiljno bez usaglašavanja sa američkim predstavnicima koji se nalaze u Ukrajini, uključujući i SBU i sve organe vlasti.

Da bi se organizovala zavera, potrebno je okupiti određenu grupu ljudi na visokom nivou, o nečemu se dogovoriti, nešto isplanirati.

Zar to Amerikancima, američkim obaveštajnim službama, ne bi bilo poznato? Naravno da bi bilo.

Ako to nije usaglašeno s njima, sutra će leteti sa svojih funkcija, što je za njih najbolji izlaz, a mogu ih jednostavno i ubiti, i gotova stvar- istakao je on.

Bivši ukrajinski premijer je naglasio da, ako Amerikanci budu želeli da Zelenskog uklone, ukloniće ga čim takva odluka bude doneta.

- Ako im bude potrebna kulisa u vidu majdana, napraviće majdan - objasnio je on.

Bivši ukrajinski premijer izrazio je nadu u obnovu pregovora o Ukrajini uz učešće SAD, ali je dodao da takav dijalog mora imati jasno određenu svrhu.

Komentarišući za TASS situaciju u pregovaračkom procesu, u kontekstu još nerealizovanih poseta američkih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, Azarov se založio za dijalog, ali je istakao da za njega moraju postojati "objektivne osnove".

"Ipak sam pristalica toga da treba da se dogovaramo, ali smisao razgovora mora biti jasan i određen", podvukao je on.

Ranije je izvor TASS-a izjavio da se poseta Vitkofa i Kušnera Kijevu i Moskvi zasad odlaže, jer za to "postoje razlozi".

Azarov je skrenuo pažnju na to da režim u Ukrajini neće biti promenjen samo održavanjem izbora, već su za to neophodni ozbiljni pregovori sa SAD, čiji bi rezultat trebalo da bude formiranje prelazne administracije, a tek potom organizovanje izbora.

Naglasio je da bi, ukoliko bi se izbori održali u sadašnjoj političkoj situaciji u Ukrajini, manipulacije i falsifikovanje omogućili da na vlast dođu predstavnici istog režima koji postoji i sada.

- Kakva je razlika ko će sada sprovoditi izbore, u ovakvoj situaciji? Koga treba, tog će i izabrati, to je potpuno očigledno. Da li će ovaj sistem ili politički režim opstati? Naravno, opstaće - poručio je Azarov.

Podvukao je da su, kako bi se izbegao takav scenario, potrebni veoma ozbiljni razgovori sa Amerikancima, pronalaženje određenih argumenata koji bi mogli da navedu aktuelnu američku administraciju da donese neka konkretna kompromisna rešenja.

-A koja su to konkretna kompromisna rešenja? To je, pre svega, prelazna administracija, a pre svega i održavanje izbora pod kontrolom određenih struktura koje neće dozvoliti nacistima da ponovo dođu na vlast - nastavio je Azarov.

(RT Balkan)