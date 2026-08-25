VELIKO NAUČNO OTKRIĆE: U lobanji pronađen dosad nepoznati organ - Da li će se rak mozga lečiti ubrizgavanjem gela?

NAUČNICI su u lobanji otkrili dosad nepoznati imuni organ koji deluje kao prva linija odbrane u borbi protiv tumora mozga.

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Istraživači Medicinskog fakulteta Univerziteta Vašington u Sent Luisu identifikovali su posebne strukture u koštanoj srži lobanje. One funkcionišu poput bezbednosnih stanica i centara za obuku imunih ćelija, omogućavajući telu da brzo reaguje na rane stadijume raka mozga. Rezultati ove studije objavljeni su u naučnom časopisu Nature.

-Ovo otkriće pokazuje da koštana srž lobanje nije samo koštani okvir, već u sebi skriva dosad nepoznate centre za odbranu mozga. To menja način na koji posmatramo imuni sistem i otvara potpuno nove mogućnosti za lečenje tumora i drugih bolesti mozga, izjavio je dr Džonatan Kipnis, vodeći autor studije, piše Science Alert.

„TRENAŽNI KAMPOVI NA LINIJI FRONTA“

Naučnici su dosad verovali da je imuni sistem mozga potpuno odvojen od ostatka tela. Međutim, novija istraživanja pokazuju da između njih postoji direktna veza.

Koristeći posebne svetleće proteine, istraživači su uočili minijaturne kanale koji vode direktno iz moždanog tkiva u koštanu srž lobanje. Na kraju tih kanala otkrili su strukture koje funkcionišu poput „trenažnih kampova“ za odbrambene B-ćelije.

Imune ćelije se u ovim staništima ubrzano umnožavaju, obučavaju za prepoznavanje opasnosti i šalju direktno u borbu protiv bolesti. Budući da se nalaze u samoj lobanji, ove ćelije ne moraju da putuju iz udaljenih delova tela, već reaguju trenutno.

REVOLUCIONARNI REZULTATI U TESTIRANjU NA MIŠEVIMA

Istraživanje je za sada sprovedeno na miševima obolelim od glioma, izuzetno agresivnog oblika raka mozga. Miševi kojima su naučnici oštetili ove imune strukture u lobanji imali su znatno agresivnije tumore i kraći životni vek. Miševi koji su dobili terapiju za jačanje imunih ćelija u lobanji uspešno su se izborili s rakom i živeli su znatno duže.

Terapija je primenjena pomoću posebnog gela ubrizganog ispod kože glave, što je izuzetno važno jer je reč o znatno blažem postupku u odnosu na teške operacije mozga.

ŠTA OVO ZNAČI ZA LEČENjE LjUDI

Iako su eksperimenti rađeni na životinjama, naučnici su ukazali da postoje jasne naznake da identične strukture postoje i u ljudskoj lobanji.

Ukoliko se to potvrdi, medicina bi mogla da dobije potpuno novi pristup lečenju. Terapije bi se mogle ubrizgavati direktno kroz kožu glave u ova imuna središta, čime bi se izbegle opasne operacije i smanjile nuspojave po ostatak tela.

Naučnici veruju da bi ovo otkriće, osim raka mozga, moglo da pomogne i u razvoju lekova za druga teška oboljenja koja utiču na mozak, poput Alchajmerove i Parkinsonove bolesti, piše portal Science Alert.

(sputnikportal.rs)

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