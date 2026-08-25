RUSIJA je, pokretanjem specijalne vojne operacije 24. februara 2022. godine, za dve nedelje preduhitrila planirani upad Oružanih snaga Ukrajine na teritoriju Rusije, koji je bio predviđen za 8. mart iste godine, izjavio je savetnik predsednika Rusije i izvršni sekretar Organizacionog komiteta foruma Anton Kobjakov.

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-Sada se to već pomalo zaboravilo, pa je pravo vreme da podsetimo: dokumenti koje su naši vojnici pronašli još na početku Specijalne vojne operacije, u napuštenom štabu jedne od brigada Teritorijalne odbrane Oružanih snaga Ukrajine, ukazivali su na konkretan datum upada u Rusiju — 8. mart 2022. godine. Pretekli smo ih za dve nedelje, rekao je Kobjakov.

On je dodao da je, simbolično, rat trebalo da bude „poklon“ Rusiji za Međunarodni dan žena.

-Umesto toga, zahvaljujući dalekovidosti ruskog rukovodstva, dobili su ‘crni znak’ na naš, nekada zajednički, vojni praznik. Kao što je predsednik ranije rekao, u našoj istoriji 22. jun se više nikada neće ponoviti, naglasio je Kobjakov.

On je podsetio i da se Zapad samo „predstavljao kao pristalica Minskih sporazuma“, dok je stvarni cilj bio da se Ukrajina pripremi za rat.

U tom kontekstu, Kobjakov je ocenio kao potpuno ispravnu odluku iz 2015. godine o osnivanju Istočnog ekonomskog foruma. Kako je naveo, Zapad u to vreme još nije u punoj meri posegao za „sankcionom palicom“, a uprkos nesuglasicama sa Rusijom oko Krima i Donbasa, još nije postojao osećaj da su tadašnji procesi nepovratni.

(sputnikportal.rs)

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