TRAMP ZAPRETIO IRANU: "Svaki brod koji postavi mine u Ormuskom moreuzu biće uništen"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da su sve mine koje su bile postavljene u Ormuskom moreuzu detonirane ili uklonjene iz međunarodnih voda i da je Iranu saopšteno da će svaki brod ili čamac koji postavlja nove mine biti uništen.
Tramp je u objavi na svojoj platformi Truth Social rekao da Sjedinjene Američke Države, preko svojih Svemirskih snaga, prate "svaki kvadratni centimetar" Ormuskog moruza, koji je ključan plovni put u globalnom lancu snabdevanja energijom, prenosi Rojters.
- Postoji politika nulte tolerancije na postavljanje mina - kazao je Tramp.
SAD i Iran više nedelja nisu izveli međusobne vazdušne napade, ali su se napadi na brodove u Ormuskom moreuzu nastavili, dok se dve zemlje bore se za kontrolu nad tim plovnim putem.
Preliminarni podaci kompanije za praćenje brodova Vortex pokazali su da je tranzit nafte kroz Ormuski moreuz u ponedeljak iznosio pet miliona barela, dok je pre rata SAD i Irana, koji je počeo krajem februara, kroz taj moreuz dnevno prolazilo više od 20 miliona barela nafte dnevno, što je oko jedne petine ukupne dnevne potrošnje na globalnom nivou.
(Tanjug)
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