Svet

IRANCI RASTURILI NOSAČ AVIONA KAO STARU KANTU: SAD šalju novu zver u iranske vode

Симеуновић А. Милош

20. 08. 2026. u 20:58

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NOSAČ aviona USS George Washington, koji je bio stacioniran u Aziji, sada je raspoređen na Bliskom istoku, saopštila je američka vojska u četvrtak.

ИРАНЦИ РАСТУРИЛИ НОСАЧ АВИОНА КАО СТАРУ КАНТУ: САД шаљу нову звер у иранске воде

Foto: US Navy photo by Dane Wiedmann

On je preuzeo deo zadataka od nosača USS Abraham Lincoln, koji je nakon izuzetno dugog angažovanja pružao podršku američkim operacijama u ratu protiv Irana.

Američka Centralna komanda (CENTCOM), koja nadgleda vojne operacije SAD na Bliskom istoku, saopštila je putem društvenih mreža da je nosač USS George Washington stigao u region u sredu.

Za sada nije poznato kada će se USS Abraham Lincoln vratiti u Sjedinjene Države, niti da li će se tokom povratka zaustavljati u nekoj luci. Samo putovanje do SAD traje nešto više od mesec dana, prenosi Tajms of Izrael.

Dolazak USS George Washington usledio je u trenutku kada raste zabrinutost zbog izuzetno dugog raspoređivanja posade nosača USS Abraham Lincoln. Brod je, prema navodima, proveo više od 250 dana neprekidno na moru, što predstavlja rekordno dug period bez prekida.

Istovremeno, pojavili su se izveštaji o velikom stresu i pogoršanju mentalnog zdravlja među članovima posade, kao i o nestašicama osnovnih zaliha, uključujući hranu i sredstva za ličnu higijenu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

U PULI UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA MINIRANJE SEVERNOG TOKA: U Hrvatskoj sa Šon Penom snimao film o toj akciji! Trebalo da glumi sebe? (FOTO)
Svet

0 0

U PULI UHAPŠEN OSUMNjIČENI ZA MINIRANjE SEVERNOG TOKA: U Hrvatskoj sa Šon Penom snimao film o toj akciji! Trebalo da glumi sebe? (FOTO)

U PULI je uhapšen ukrajinski državljanin Volodimir Žuravljov, ronilac kog nemački istražitelji sumnjiče za učestvovanje u miniranju gasovoda Severni tok 1 i 2 u septembru 2022. godine. Uhapšen je u sredu na osnovu evropskog naloga za hapšenje koji je nemačko Savezno državno tužilaštvo ishodilo pred Saveznim sudom, piše nemački pravni portal LTO.

20. 08. 2026. u 14:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PLAŠI MEČKU REŠETOM: Evo šta je Zelenski pokušao da uradi Rusiji
Svet

0 1

PLAŠI MEČKU REŠETOM: Evo šta je Zelenski pokušao da uradi Rusiji

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski saopštio je danas da je uveo nekoliko novih paketa sankcija protiv Rusije, koje su usmerene protiv saradnika ruskih vlasti na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine, kao i protiv bivših ukrajinskih funkcionera koji se sada nalaze u Evropi, ali i dalje održavaju veze sa Rusijom.

20. 08. 2026. u 20:31

Politika
Tenis
Fudbal
TREBA DA KUVA I DA ĆUTI Ceca otkrila šta je za nju idealan partner - pevačica odgovorom napravila haos na mrežama

"TREBA DA KUVA I DA ĆUTI" Ceca otkrila šta je za nju idealan partner - pevačica odgovorom napravila haos na mrežama