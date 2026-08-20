IRANCI RASTURILI NOSAČ AVIONA KAO STARU KANTU: SAD šalju novu zver u iranske vode

NOSAČ aviona USS George Washington, koji je bio stacioniran u Aziji, sada je raspoređen na Bliskom istoku, saopštila je američka vojska u četvrtak.

Foto: US Navy photo by Dane Wiedmann

On je preuzeo deo zadataka od nosača USS Abraham Lincoln, koji je nakon izuzetno dugog angažovanja pružao podršku američkim operacijama u ratu protiv Irana.

Američka Centralna komanda (CENTCOM), koja nadgleda vojne operacije SAD na Bliskom istoku, saopštila je putem društvenih mreža da je nosač USS George Washington stigao u region u sredu.

Za sada nije poznato kada će se USS Abraham Lincoln vratiti u Sjedinjene Države, niti da li će se tokom povratka zaustavljati u nekoj luci. Samo putovanje do SAD traje nešto više od mesec dana, prenosi Tajms of Izrael.

Dolazak USS George Washington usledio je u trenutku kada raste zabrinutost zbog izuzetno dugog raspoređivanja posade nosača USS Abraham Lincoln. Brod je, prema navodima, proveo više od 250 dana neprekidno na moru, što predstavlja rekordno dug period bez prekida.

Istovremeno, pojavili su se izveštaji o velikom stresu i pogoršanju mentalnog zdravlja među članovima posade, kao i o nestašicama osnovnih zaliha, uključujući hranu i sredstva za ličnu higijenu.