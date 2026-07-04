PISTORIJUS - MAJSTOR GLUPIH IZJAVA: Nemački ministar odbrane jednom rečenicom uspeo da razbesni i Ukrajince i Ruse

NEMAČKI ministar odbrane Boris Pistorijus izjavio je da ne veruje da je Ukrajini i dalje potreban nemački krstareći projektil "Taurus", ocenjujući da je ukrajinska strategija napada dronovima na rafinerije u Rusiji dala rezultate.

Foto: AP Photo/Ebrahim Noroozi

- Ne mislim da je Ukrajini još potreban ‘Taurus’ - rekao je Pistorijus za Bild.

On je ocenio da situacija na frontu trenutno izgleda povoljnije za Ukrajinu nego ranije, uprkos tome što nema značajnijih pomeranja linije fronta.

- Nikada nije izgledalo ovako dobro kao sada. Na samom frontu ima vrlo malo pomeranja. Nekoliko kilometara na jednu ili drugu stranu, ali uz nezamislive gubitke ruskih snaga - rekao je nemački ministar. Prema njegovim rečima, Ukrajina sve uspešnije izvodi udare na ciljeve unutar Rusije, gađajući rafinerije i logističku infrastrukturu koju koristi ruska vojska.

(Tanjug)