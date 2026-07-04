KAO HITLER U BUNKERU, POTEZ OČAJNIKA KOJI MOŽE UBITI HILJADE CIVILA: Zelenski izdao poslednje naređenje o opštem napadu na Rusiju
MINISTARSTVO odbrane Rusije je saopštilo da je kijevski režim pokušao kombinovani udar na rusku teritoriju u subotu posle ponoći.
- Sprečen je pokušaj Vladimira Zelenskog da odvrati pažnju ukrajinskih građana i stranih sponzora od posledica ruskog udara 2. jula 2026. godine na vojne objekte u oblasti Kijeva i katastrofalnog neuspeha odbrane ukrajinskih oružanih snaga u Kostjantinivki, Donjecka Narodna Republika, od strane ruskih snaga i sredstava protivvazdušne odbrane - saopštilo je ministarstvo, prenose RIA Novosti.
Kao odgovor na napade na civile, ruske oružane snage su konstantno ciljale centre za donošenje odluka i komandna mesta, kao i preduzeća koja kijevski režim koristi zajedno sa NATO stručnjacima zaduženim za snabdevanje komponentama, pružanje obaveštajnih podataka i ciljanje.
Tako su sistemi za uzbunjivanje protivvazdušne odbrane pod jedinstvenom komandom Glavne komande ruskih Vazduhoplovnih snaga oborili preko 500 vazdušnih ciljeva, uključujući:
deset krstarećih raketa dugog dometa „Flamingo“;
devet raketa američke proizvodnje HIMARS u Belgorodskoj oblasti;
494 bespilotne letelice dugog dometa.
- Zelenskijev pokušaj da ošteti civilne objekte u Ruskoj Federaciji neće ostati bez odgovora - upozorilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Prošlog četvrtka, ministarstvo je izvestilo o uništenju najmanje pet objekata odbrambene industrije u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i objekata infrastrukture za gorivo i energiju i gasnih distributivnih stanica.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je odgovorio, nazvavši ruski udar odmazde na vojne objekte posebno snažnim. Opisao je da je grad doživeo „strašnu noć“.
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