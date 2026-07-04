Svet

PESKOV POKLOPIO ZELENSKOG: Primićemo vas u Moskvi, a ne u Konstantinovki

P. Đurđević

04. 07. 2026. u 18:42

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KREMLj je odgovorio na izjavu šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog da je spreman da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Konstantinovki, pokušavajući tako da demantuje vest da je ovaj grad u potpunosti pod ruskom kontrolom.

ПЕСКОВ ПОКЛОПИО ЗЕЛЕНСКОГ: Примићемо вас у Москви, а не у Константиновки

foto: ANP, ANP / Alamy / Profimedia + Pavel Byrkin / Sputnik / Profimedia

- Ako gospodin Zelenski na taj način izražava spremnost da dođe u Rusku Federaciju, mi to pozdravljamo. Ali želimo da vas podsetimo da je Putin govorio o svojoj spremnosti da ga primi u Moskvi. Na kraju krajeva, Moskva, a ne Konstantinovka, je glavni grad Ruske Federacije. Stoga, on može doći u Moskvu čim bude spreman da donosi važne, odgovorne odluke - poručio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je za "Komsomolsku pravdu" istakao i da je Konstantinovka "potpuno došla pod kontrolu ruskih oružanih snaga".

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Oglasila se Kosjerina posle vesti da je Mirka menja u kvizu Ja volim Srbiju: Tako su stajale stvari...

Oglasila se Kosjerina posle vesti da je Mirka menja u kvizu "Ja volim Srbiju": "Tako su stajale stvari..."