PESKOV POKLOPIO ZELENSKOG: Primićemo vas u Moskvi, a ne u Konstantinovki
KREMLj je odgovorio na izjavu šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog da je spreman da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Konstantinovki, pokušavajući tako da demantuje vest da je ovaj grad u potpunosti pod ruskom kontrolom.
- Ako gospodin Zelenski na taj način izražava spremnost da dođe u Rusku Federaciju, mi to pozdravljamo. Ali želimo da vas podsetimo da je Putin govorio o svojoj spremnosti da ga primi u Moskvi. Na kraju krajeva, Moskva, a ne Konstantinovka, je glavni grad Ruske Federacije. Stoga, on može doći u Moskvu čim bude spreman da donosi važne, odgovorne odluke - poručio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Peskov je za "Komsomolsku pravdu" istakao i da je Konstantinovka "potpuno došla pod kontrolu ruskih oružanih snaga".
(RT Balkan)
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