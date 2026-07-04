„RAZBILI SMO MIT O NJIHOVOJ NEPOBEDIVOSTI!“ Iranski zvaničnik: Naš otpor naneo politički i vojni poraz SAD i Izraelu

PREDSEDNIK iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je danas da su otpor i postojanost Irana u ratu koji je nedavno završen naneli odlučujući politički i vojni poraz Sjedinjenim Američkim Državama i izraelskom režimu.

Foto: Iranian Presidency / Zuma Press / Profimedia

Kalibaf je tokom sastanka sa predsednikom parlamenta Bangladeša Hafizom Udinom Ahmadom, koji boravi u Teheranu kako bi prisustvovao sahrani vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hamneija, rekao da Iran nikada nije započeo rat i da je čak bio uključen u indirektne pregovore sa SAD kada je bio napadnut, prenosi televizija Press.

- Čak i u skorije vreme, pregovarali smo, ali su Sjedinjene Države i cionistički režim bombardovali pregovarački sto napadom na Iran - kazao je on.

Kalibaf, koji je glavni iranski pregovarač u razgovorima sa SAD, naglasio je da su iranske oružane snage pružile agresorima nezaboravnu lekciju kroz pametno i asimetrično ratovanje, čime su, kako je ocenio, razbili mit o njihovoj nepobedivosti.

Ponovio je da Iran ne želi rat, ali da će se punom snagom suprotstaviti svakom činu agresije.

Predsednik parlamenta pozvao je muslimanske zemlje da se ujedine protiv američkog ugnjetavanja i unilateralizma i ponovio je da su jedinstvo među muslimanskim narodima, borba protiv globalne arogancije i promocija mira, pravde i nezavisnosti među najvažnijim strategijama Irana od pobede Islamske revolucije 1979. godine.

Ajatolah Ali Hamnei je poginuo u američko-izraelskom napadu 28. februara, prvog dana rata, koji je završen primirjem koje je stupilo na snagu 8. aprila.

Predsednik parlamenta Bangladeša rekao je da smrt ajatolaha Hamneija nije samo gubitak za Iran već za ceo muslimanski svet, navodi iranska televizija Press.

Ahmad je pozdravio ponašanje Irana tokom pregovora i njegove napore da promoviše mir, i izrazio je nadu da će se u regionu uspostaviti trajan i dugotrajan mir.

On je ukazao na duboke istorijske veze između Irana i Bangladeša, i izrazio je interesovanje za unapređenje parlamentarne, političke, ekonomske i kulturne saradnje između dve strane.

(Tanjug)

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