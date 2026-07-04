Svet

HEROJSKI! Rusi spremni da predaju tela palih ukrajinskih vojnika u Konstantinovki

Симеуновић А. Милош

04. 07. 2026. u 21:05

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RUSIJA je spremna da sprovede humanitarnu operaciju u gradu Konstantinovka kako bi predala tela poginulih ukrajinskih vojnika, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

ХЕРОЈСКИ! Руси спремни да предају тела палих украјинских војника у Константиновки

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

 - U te svrhe, predlaže se da ukrajinska strana prekine granatiranje grada Konstantinovke od 12.00 do 18.00 sati po moskovskom vremenu 6. jula 2026. godine - navodi se u saopštenju koje prenose RIA Novosti.

Načelnik Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov izvestio je u petak ruskog predsednika Vladimira Putina da su ruske trupe "oslobodile grad".

Putin je ocenio da je to ključno za preuzimanje kontrole nad celom teritorijom Donjecka i da otvara direktan put ka napredovanju ka Kramatorsko-Slovjanskom pravcu, koji je, kako je kazao, poslednje uporište kijevskog režima u Donbasu.

(Tanjug)

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