„NEĆETE U EU DOK SLAVITE BANDERU!“ Poljski opozicionar žestoko udario na Kijev, potkačio i Hrvatsku

LIDER najveće opozicione poljske stranke Pravo i pravda (PiS) Jaroslav Kačinjski izjavio je danas da Ukrajina neće ući u Evropsku uniju ukoliko ne odbaci veličanje Organizacije ukrajinskih nacionalista (OUN) koju je predvodio Stepan Bandera, i Ukrajinske ustaničke armije (UPA).

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- Ukrajina, sa svojim kultom Bandere i drugih kriminalaca, veličanjem UPA i OUN, neće se pridružiti Evropskoj uniji! Ako pobedimo na izborima, sigurno nećemo dozvoliti da se to dogodi...Moramo danas da iskoristimo sva raspoloživa sredstva da blokiramo akcije Tuskove vlade usmerene na integraciju Ukrajine sa Evropskom unijom pod privilegovanim uslovima - poručio je Kačinjski u pismu članovima PiS-a, prenosi Polsat News.

Kačinjski je naveo da će PiS, ukoliko pobedi na narednim izborima, učiniti sve da spreči ulazak Ukrajine u EU dok, kako je rekao, ne promeni sadašnji odnos prema istorijskom nasleđu Bandere i UPA.

On je istakao da je Poljska od početka rata pružala snažnu vojnu, diplomatsku i humanitarnu podršku Ukrajini i ocenio da je prethodna vlada PiS koju je predvodio premijer Mateuš Moravjecki dala značajan doprinos očuvanju ukrajinske državnosti.

- U prvom, najtežem periodu rata za Ukrajinu, dali smo ogroman doprinos spasavanju ukrajinske države od kolapsa. To je velika zasluga i za naš narod i za vladu PiS-a - istakao je.

Istovremeno je optužio aktuelnu vladu premijera Donalda Tuska da, kako je naveo, vodi politiku jednostranog prilagođavanja interesima Kijeva i da je pogrešno usmerila odnose dve zemlje.

- Posle 2023. godine, poljsko-ukrajinskim odnosima počeo je da dominira sve servilniji model jednostranog potčinjavanja interesima, ili čak hirovima, našeg istočnog suseda, diktiranim Tusku iz Berlina - ocenio je Kačinjski.

Kačinjski je posebno kritikovao odluku ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog da jednoj vojnoj jedinici dodeli ime "heroja UPA", ocenivši da je takav potez neprihvatljiv za Poljsku, koja zločine UPA nad poljskim stanovništvom u Volinju i Istočnoj Galiciji smatra genocidom.

Poljski vicepremijer i ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš prethodno je takođe izjavio da Ukrajina neće moći da postane članica Evropske unije ukoliko nastavi da veliča Banderu.

Sa druge strane, zamenik ministra spoljnih poslova Marćin Bosacki izjavio je da Poljska ne blokira evropski put Ukrajine, ali da očekuje sprovođenje ozbiljnih reformi i ispunjavanje svih kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji.

- Hrvati su morali shvatiti da se neće pridružiti Evropskoj uniji pod zastavom onih koji su ubijali žene i decu. To se jednostavno neće desiti. Ali ako deo ukrajinske elite nije ozbiljan u vezi sa pridruživanjem Evropskoj uniji, apsolutno sam uveren da je ukrajinski narod apsolutno ozbiljan u vezi sa tim - dodao je zamenik ministra spoljnih poslova Poljske.

Poljska zločine koje je Ukrajinska ustanička armija (UPA) počinila nad poljskim civilima smatra genocidom, dok brojni ukrajinski istoričari i političari te događaje tumače kao deo šireg poljsko-ukrajinskog sukoba, za koji odgovornost pripisuju obema stranama.

U ukrajinskoj istorijskoj i nacionalnoj svesti Organizacija ukrajinskih nacionalista (OUN) i UPA često se smatraju simbolima borbe za nezavisnost Ukrajine i posleratnog otpora Sovjetskom Savezu, navodi Polsat News.

(Tanjug)

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