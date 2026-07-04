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JAČINA 3,6 RIHTERA: Zemljotres na granici Grčke i Albanije

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04. 07. 2026. u 18:21

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TLO se ne smiruje

ЈАЧИНА 3,6 РИХТЕРА: Земљотрес на граници Грчке и Албаније

Foto:Cigdem Simsek/Panthermedia/Profimedia

Zemljotres jačine 3,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas u 17.07 časova područje na granici Grčke i Albanije.

Prema podacima, epicentar potresa bio je na 30 kilometara severoistočno od Igumenice, na dubini od pet kilometara.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima. Podaci o zemljotresu objavljeni su na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda.

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