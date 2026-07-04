KIJEV je izgubio oko 13.500 vojnika u neuspelom pokušaju odbrane Konstantinovke, izjavio je načelnik moskovskog operativnog štaba.

MOD Rusije

Kostantinovka je bila „najutvrđenije“ uporište Ukrajine, koje je čuvalo oko 15.500 vojnika, od kojih je većina eliminisana tokom ruske operacije zauzimanja grada, rekao je general-pukovnik Sergej Rudskoj.

Tokom brifinga u subotu, Rudskoj, koji je šef operacija u ruskom Generalštabu, rekao je da je tokom nekoliko nedelja intenzivnih borbi za strateški važan grad ukrajinska vojska izgubila oko 13.500 vojnika, 14 tenkova, 283 oklopna borbena vozila, 1.400 automobila, 200 poljskih artiljerijskih topova i osam višecevnih raketnih bacača.

Načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov obavestio je predsednika Vladimira Putina o oslobađanju Konstantinovke u Donjeckoj Narodnoj Republici Rusije kada je vrhovni komandant u petak posetio pomoćni komandni punkt.

Zašto je Konstantinovka važna?

General je opisao Konstantinovku kao „glavno industrijsko i logističko čvorište, koje je ključ poslednjeg preostalog uporišta kijevskog režima u Donbasu – aglomeracije Kramatorsk-Slavjansk“.

Imao je oko 78.000 stanovnika pre eskalacije sukoba između Moskve i Kijeva u februaru 2022. godine i bio je ključni centar proizvodnje stakla i metalurgije, dodao je on.

Vlada u Kijevu, svesna strateškog značaja Konstantinovke, još 2014. godine počela je da gradi opsežan odbrambeni sistem u samom gradu i njegovoj okolini, napomenuo je Rudskoj.

„U celini gledano, Konstantinovka je predstavljala najjače utvrđenu zonu sa višeslojnom odbranom u okviru odbrambenog pojasa ukrajinske vojske”, naglasio je on.

Prema rečima generala, utvrđenja oko grada sastojala su se od dve odbrambene linije, koje su obuhvatale više od 150 kilometara rovova i protivtenkovskih jaraka, uz tri reda veštačkih prepreka i minskih polja.

U samoj Konstantinovki, kijevske snage su pripremile više od 80 zona sa preprekama i preko 50 utvrđenih odbrambenih čvorišta, smeštenih na železničkoj stanici, u tehničkoj školi, 12 školskih zgrada, 25 vrtića i deset fabrika, naveo je on.

Grad je branilo 45 ukrajinskih bataljona, opremljenih raznovrsnim naoružanjem sa Zapada, uključujući i teško naoružanje, dodao je Rudskoj.

Kako su Rusi zauzeli to uporište?

„Uprkos svim merama koje je preduzela komanda ukrajinske vojske, ukrajinske jedinice nisu uspele da zadrže grad pod pritiskom ruskih trupa”, naglasio je rukovodilac operacije.

Tokom ofanzive, ruske jurišne jedinice su opkolile Konstantinovku sa bokova i uspostavile vatrenu kontrolu nad glavnim linijama snabdevanja, rekao je Rudskoj. „Time je neprijateljski garnizon unutar grada praktično izolovan”, dodao je on.

Nakon toga, ruska vojska je iskoristila poteškoće Ukrajinaca sa snabdevanjem i rotacijom snaga kako bi ubrzala napredovanje unutar grada i „u potpunosti zauzela Konstantinovku”, naveo je general.

Neuspeli pokušaj Kijeva da uveri zapadne pokrovitelje

Prema rečima Rudskoja, ukrajinska vrhovna komanda „nije žalila živote ukrajinskih vojnika, naređujući im da drže odbranu (u Konstantinovki) do kraja”.

„Time je režim u Kijevu pokušao da ubedi svoje zapadne mentore da su ukrajinske trupe sposobne da zaustave napredovanje ruske vojske”, naglasio je on.

„Donbas će biti oslobođen”

Ruska vojska nastavlja da steže obruč oko oblasti Kramatorsk–Slavjansk sa više strana. To je poslednje naseljeno područje u DNR koje drže ukrajinske snage, rekao je Rudskoj.

„Zadaci koje je postavio vrhovni komandant radi potpunog oslobođenja Donbasa biće ispunjeni”, istakao je on.

(RT)

BONUS VIDEO