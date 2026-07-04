"DELFINI" ŠESTI NA SVETU: Vaterpolisti Srbije u borbi za peto mesto izgubili od Grčke
VATERPOLISTI su SP do 18 godina u Rio Majru (Portugalija) završili na šestom mestu. Srbi su u borbi za peto mesto izgubili od Grčke – 8:13 (1:5, 3:5, 2:0, 2:3).
Grci su meč prelomili već u prvoj četvrtini, kada su stekli nedostižnih 5:1. U našem timu najefikasniji je bio Zelić sa tri gola, dok su jednom mrežu zatresli Nešković, Drobnjaković, Rapejma, Vasiljević i Munćan.
Izabranici Miloša Sakovića su na šampionatu samo dva puta pobedili (Turska i Italija) i izgubili osim od Helena i od Mađara, Crnogoraca, Hrvata i Španaca.
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