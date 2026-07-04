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"DELFINI" ŠESTI NA SVETU: Vaterpolisti Srbije u borbi za peto mesto izgubili od Grčke

Slobodan Krstović

04. 07. 2026. u 20:05

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VATERPOLISTI su SP do 18 godina u Rio Majru (Portugalija) završili na šestom mestu. Srbi su u borbi za peto mesto izgubili od Grčke – 8:13 (1:5, 3:5, 2:0, 2:3).

ДЕЛФИНИ ШЕСТИ НА СВЕТУ: Ватерполисти Србије у борби за пето место изгубили од Грчке

Foto: Depositphotos / vverve

Grci su meč prelomili već u prvoj četvrtini, kada su stekli nedostižnih 5:1. U našem timu najefikasniji je bio Zelić sa tri gola, dok su jednom mrežu zatresli Nešković, Drobnjaković, Rapejma, Vasiljević i Munćan.

Izabranici Miloša Sakovića su na šampionatu samo dva puta pobedili (Turska i Italija) i izgubili osim od Helena i od Mađara, Crnogoraca, Hrvata i Španaca.

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