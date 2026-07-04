PAKLENI POČETAK JULA: Dva rekordna toplotna talasa već spržila Evropu, a stiže i treći
TEK nekoliko dana nakon početka jula, veći deo Evrope već je iskusio dva rekordna letnja toplotna talasa, što naučnici ocenjuju kao pokazatelj nove klimatske realnosti kontinenta.
Nakon izuzetno toplog maja, jun je doneo znatno nadmašivanje temperaturnih rekorda širom Evrope, u događaju koji je Svetska meteorološka organizacija Ujedinjenih nacija opisala kao "izuzetan", prenosi danas BBC.
Meteorolozi upozoravaju da je, nakon kratkog predaha, na putu novi talas vrućine.
Prema oceni naučnika, ovakvi događaji jesu neuobičajeni, ali predstavljaju upravo ono što su klimatski modeli godinama predviđali kao posledicu globalnog zagrevanja izazvanog sagorevanjem fosilnih goriva i emisijama gasova sa efektom staklene bašte.
- Klimatske promene izazvane ljudskim delovanjem učinile su ovakve događaje verovatnijim i intenzivnijim - izjavio je glavni naučnik britanske meteorološke službe Met ofis, Stiven Belčer.
Junsku vrućinu posebno su osetili jug Engleske i južni Vels, ali je gotovo cela Velika Britanija bila pogođena visokim temperaturama.
Prema preliminarnim podacima, temperatura je dostigla 37,7 stepeni Celzijusa u Lingvudu u Norfolku, čime je premašen prethodni britanski junski rekord od 35,6 stepeni, postavljen 1957. godine i izjednačen 1976.
- Ovakve temperature u Velikoj Britaniji tokom juna predstavljaju ozbiljno upozorenje - rekao je Belčer.
(Tanjug)
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