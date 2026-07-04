MAĐARU PREKIPELO! Povukao radikalan potez: U parlament stiže predlog za smenu predsednika (VIDEO)
PREMIJER Mađarske Peter Mađar saopštio je danas da će u ime vlade podneti parlamentu amandman na Ustav Mađarske kojim bi se između ostalog omogućila smena mađarskog predsednika Tamaša Šuljoka.
- Danas ću, u ime vlade, podneti Narodnoj skupštini 17. amandman na Ustav - napisao je Mađar na Fejsbuku, prenosi portal Index.hu.
Nacrt zakona o 17. amandmanu, koji je prethodno predstavila vlada, predviđa da će se u Mađarskoj izraditi novi ustav, a tokom ovog procesa treba da se unesu amandmani na važeći ustav, uključujući one koji se tiču šefa države.
U objavljenom nacrtu dokumenta navodi se da ovlašćenja aktuelnog predsednika Republike prestaju i da parlament bira novog šefa države u roku od 30 dana od stupanja amandmana na snagu.
Vlada je u obrazloženju navela da je „svrha ove mere obnavljanje poverenja u instituciju šefa države i obezbeđivanje poštovanja ustavnih principa u funkcionisanju vlade“.
Prema rečima predlagača, zakonska rešenja koja su na snazi više od četrnaest godina, nisu ispunila osnovnu funkciju Ustava da se ograniči vlast, već su bila sredstvo borbe za neposredne političke ciljeve stranke na vlasti i u suprotnosti zajedničkim vrednostima.
- Ustav nije bio simbol jedinstva, već podele. Iz ove dijagnoze, vlada izvlači zaključak da je potreban potpuno novi najviši pravni akt Mađarske - navodi se u obrazloženju predlagača.
(Tanjug)
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