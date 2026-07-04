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OČAJNIČKI POTEZ ZELENSKOG NAKON KATASTROFE U KONSTANTINOVKI: Kijev je gađao Rusiju raketama "Flamingo"

Новости онлајн

04. 07. 2026. u 15:25

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MINISTARSTVO odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage odbile napad velikih razmera u noći 4. jula, uništivši stotine dronova i deset raketa „Flamingo“.

ОЧАЈНИЧКИ ПОТЕЗ ЗЕЛЕНСКОГ НАКОН КАТАСТРОФЕ У КОНСТАНТИНОВКИ: Кијев је гађао Русију ракетама Фламинго

Foto Vikipedia/Darrell Ames/US Army

U noći 4. jula, vlasti u Kijevu pokušale su da pokrenu kombinovani napad na rusku teritoriju koristeći krstareće rakete, višecevne raketne sisteme i dronove, objavilo je ministarstvo u časopisu „Maks“.

Tokom odbijanja napada, vojska je oborila preko 500 vazdušnih ciljeva. Među njima je bilo deset raketa „Flamingo“ dugog dometa, devet raketa HIMARS iznad Belgorodske oblasti i 494 bespilotne letelice dugog dometa.

Uništavanje objekata je izvršeno pod rukovodstvom glavne komande Vazduhoplovnih snaga Rusije.

„Sprečen je pokušaj V. Zelenskog da odvrati pažnju ukrajinskih građana i stranih sponzora od posledica ruskog udara na vojne objekte u Kijevskoj oblasti 2. jula 2026. godine i katastrofalnog neuspeha odbrane ukrajinskih oružanih snaga u Kostjantinovki od strane ruskih snaga i sredstava protivvazdušne odbrane“, naglasilo je Ministarstvo odbrane.

Ministarstvo je napomenulo da su u junu ruske snage oborile približno 13.000 vazdušnih ciljeva, a u proizvodnji su učestvovali stručnjaci iz evropskih zemalja, uključujući Veliku Britaniju.

Vojni resor je naglasio da pokušaji oštećenja civilnih objekata neće ostati bez odgovora.

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