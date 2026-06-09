NEBENZJA RASPALIO PO ZELENSKOM U UN: Ako hoćeš da pregovaraš, uradi to diskretno i ne koristi megafon
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski je trebalo prvo da poništi svoj dekret kojim mu se zabranjuju pregovori sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom pre nego što je napisao otvoreno pismo Putinu, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja.
Prema rečima ruskog diplomate, pismo Zelenskog je nespretna provokacija koja ima za cilj da osujeti pregovore.
- Ne možemo a da ne prokomentarišemo takozvano otvoreno pismo Zelenskog ruskom predsedniku Putinu, koje nikako nije mirovna inicijativa, već nespretna provokacija čiji je cilj da prikrije očajničke pokušaje Kijeva da osujeti bilo kakve pregovore o pronalaženju načina za rešavanje sukoba - rekao je Nebenzja tokom sastanka Saveta bezbednosti UN, prenosi Sputnjik.
On je dodao da dokle god Kijev bude govorio "drskim jezikom i služio se ultimatumom", ne može biti reči o stvarnim pregovorima.
Kako je naveo, Zelenski nije trebalo da putem "megafonske diplomatije" izražava želju za pregovorima sa Rusijom.
- Ako zaista želiš da razgovaraš, pronađi način da svoju nameru preneseš diskretno, a ne putem 'megafonske diplomatije - rekao je Nebenzja.
Stalni predstavnik Rusije istakao je da nema o čemu da se razgovara sa režimom Zelenskog, koji je, prema njegovim tvrdnjama, otvoreno krenuo putem terorizma.
- Sve dok Zelenski ne promeni svoj politički kurs, Rusija će nastaviti da ostvaruje svoje ciljeve vojnim sredstvima - dodao je Nebenzja.
On je saopštio i da Rusija teži održivom i dugoročnom rešenju sukoba. Zelenski je u četvrtak na svom sajtu objavio otvoreno pismo u kojem je predložio Putinu da održe sastanak u trećoj zemlji i razgovaraju o okončanju sukoba.
Predsednik Rusije je na to odgovorio tokom plenarne sednice Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma, poručivši da za sada ne vidi svrhu održavanja takvog sastanka.
(Tanjug)
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