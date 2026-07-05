RUSI OTKRILI ŠTA SU POGODILI U UKRAJINI: Na meti vojni aerodromi
RUSKE oružane snage pogodile su ukrajinske vojne aerodrome, kao i infrastrukturu za snabdevanje gorivom i energijom i saobraćajna čvorišta, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije.
Kako se navodi u saopštenju, takođe su pogođeni objekti za proizvodnju i skladištenje dronova dugog dometa i njihovih komponenata, logistički centri, kao i privremeni položaji ukrajinskih oružanih snaga i stranih plaćenika u 149 okruga, prenela je agencija TASS.
Napadi su izvedeni uz korišćenje taktičke avijacije, borbenih bespilotnih letelica, raketa i artiljerije grupacija ruske vojske, dodaje se u saopštenju Ministarstva odbrane.
Kako je ranije danas saopšteno, ruske snage su pogodile energetski objekat u Sumskoj oblasti i železničku infrastrukturu u Černigovskoj oblasti Ukrajine.
Prema navodima Ministarstva odbrane, bespilotna letelica "Geran-4 Siker" pogodila je trafostanicu od 110 kV u selu Đakovka u Sumskoj oblasti, što je, kako se tvrdi, izazvalo prekid snabdevanja električnom energijom u objektima koje koriste ukrajinske oružane snage, preneo je Interfaks.
U saopštenju je navedeno i da je izveden napad na železničku infrastrukturu u ukrajinskoj pozadini.
Preporučujemo
OVO NEĆETE VIDETI U ZAPADNIM MEDIJIMA: Objavljen izveštaj sa Krima o situaciji sa gorivom
05. 07. 2026. u 15:43
GDE SU SPISKOVI POGINULIH U BUČI? Nebenzja zagrmeo na Gutereša: Rugate nam se!
05. 07. 2026. u 15:27
ZAMENIK LAVROVA OPLEO PO EVROPI: Nemate rešenje za Ukrajinu, samo maštate o porazu Rusije!
05. 07. 2026. u 15:23
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ORBAN SE OGLASIO ZBOG SITUACIJE U ZEMLjI: Izdao hitno upozorenje
LIDER mađarske opozicione stranke Fides i bivši premijer zemlje Viktor Orban optužio je danas vladu stranke Tisa da vodi zemlju ka diktaturi, nakon polemike izazvane izjavama bivšeg predsednika Janoša Adera o planiranim smenama državnih funkcionera.
05. 07. 2026. u 12:34
ZELENSKI ODLAZI U ISTORIJU? Ovaj čovek ulazi u trku za predsednika Ukrajine
VALERIJ Zalužni, bivši vrhovni komandant i trenutni ukrajinski ambasador u Ujedinjenom Kraljevstvu, rekao je sadašnjem predsedniku zemlje, Volodimiru Zelenskom, da namerava da postane novi predsednik Ukrajine.
01. 07. 2026. u 15:45
STRAŠNO: Predozirao se unuk Ere Ojdanića - drama u Resniku
UNUK Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić danas se predozirao narkoticima, zbog čega je morala da reaguje hitna pomoć.
03. 07. 2026. u 18:30
Komentari (0)