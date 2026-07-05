Svet

RUSI OTKRILI ŠTA SU POGODILI U UKRAJINI: Na meti vojni aerodromi

Novosti online

05. 07. 2026. u 14:10

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RUSKE oružane snage pogodile su ukrajinske vojne aerodrome, kao i infrastrukturu za snabdevanje gorivom i energijom i saobraćajna čvorišta, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije.

РУСИ ОТКРИЛИ ШТА СУ ПОГОДИЛИ У УКРАЈИНИ: На мети војни аеродроми

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Kako se navodi u saopštenju, takođe su pogođeni objekti za proizvodnju i skladištenje dronova dugog dometa i njihovih komponenata, logistički centri, kao i privremeni položaji ukrajinskih oružanih snaga i stranih plaćenika u 149 okruga, prenela je agencija TASS.

Napadi su izvedeni uz korišćenje taktičke avijacije, borbenih bespilotnih letelica, raketa i artiljerije grupacija ruske vojske, dodaje se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Kako je ranije danas saopšteno, ruske snage su pogodile energetski objekat u Sumskoj oblasti i železničku infrastrukturu u Černigovskoj oblasti Ukrajine.

Prema navodima Ministarstva odbrane, bespilotna letelica "Geran-4 Siker" pogodila je trafostanicu od 110 kV u selu Đakovka u Sumskoj oblasti, što je, kako se tvrdi, izazvalo prekid snabdevanja električnom energijom u objektima koje koriste ukrajinske oružane snage, preneo je Interfaks.

U saopštenju je navedeno i da je izveden napad na železničku infrastrukturu u ukrajinskoj pozadini.

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