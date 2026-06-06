UKRAJINSKI DRON UGROZIO NAJPOZNATIJE GRČKO LETOVALIŠTE: Hitno se oglasio Kijev
UKRAJINA se izvinjava Grčkoj zbog incidenta sa morskim dronom pronađenim u blizini ostrva Lefkade početkom maja ove godine, saopštio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine Georgij Tihi.
- Nakon incidenta sa morskim dronom pronađenim u blizini grčkog ostrva Lefkada, ukrajinska strana izražava zahvalnost Grčkoj i grčkom narodu na njihovoj nepokolebljivoj podršci našoj zemlji od prvih dana potpune invazije Rusije. Ukrajina visoko ceni svoje prijateljske odnose sa Grčkom - rekao je Tihi u objavi na društvenoj mreži Iks.
Prema njegovoj oceni, aktuelni izazovi međunarodnoj i regionalnoj bezbednosti, posebno pomorskoj bezbednosti i aktivnosti ruske "flote u senci" predstavljaju zajedničku brigu i Grčke i Ukrajine.
Kako kaže, Ukrajina ističe svoju posvećenost normama međunarodnog prava i principima civilne pomorske bezbednosti, ističući svoj interes da se slični događaji spreče u budućnosti.
- U tom smislu, ukrajinska strana izražava izvinjenje zbog incidenta, naglašavajući da je on rezultat okolnosti izazvanih tekućom ruskom agresijom protiv Ukrajine - naglasio je Tihi.
Portparol Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine dodao je da je ukrajinska strana uverena da ovaj incident, baš kao i slični događaji u drugim regionima, "pokazuje da ruska tekuća agresija protiv Ukrajine predstavlja pretnju ne samo njegovoj zemlji već i susednim prijateljskim državama, Evropi i svetu u celini".
- Ukrajina ostaje posvećena, zajedno sa Grčkom, daljem produbljivanju prijateljskih odnosa između naše dve zemlje i razvoju konstruktivnog dijaloga u svim oblastima od obostranog interesa - zaključio je Tihi.
Početkom maja, bespilotno plovilo otkriveno je u vodama kod Lefkade u Jonskom moru i identifikovano od strane zvaničnika kao ukrajinski dron Magura V3. Prvi nalazi ukazali su da je bespilotno plovilo sadržalo detonatore, ali ne i eksploziv.
(Tanjug)
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