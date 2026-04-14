"RAZGOVORI BEZ REZULTATA" Peskov upozorio na opasnost od obnavljanja rata na Bliskom istoku

OPASNOST od obnavljanja rata na Bliskom istoku nije eliminisana, ocenio je sinoć portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je rekao za portal Vesti da su razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana do sada završeni bez rezultata.

Komentarišući najave Sjedinjenih Američkih Država da će blokirati Ormuski moreuz, Peskov je rekao da je američki predsednik Donald Tramp rekao da će blokirati iranske luke.

- Šta to znači i šta će to podrazumevati - još nam nije jasno - istakao je Peskov.

Tramp je zapretio danas da će bilo koji iranski brod, ukoliko se približi američkoj blokadi Ormuskog moreuza, biti uništen.

- Iranska mornarica leži na dnu mora, potpuno uništena - 158 brodova. Ono što nismo pogodili je njihov mali broj, kako ih nazivaju, 'brzih jurišnih brodova', jer ih nismo smatrali velikom pretnjom. Upozorenje: Ako se bilo koji od ovih brodova približi našoj blokadi, biće odmah eliminsani - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social, nedugo nakon što je najavljena američka blokada Ormuskog moreuza započela.

Tramp je prethodno saopštio da će SAD blokirati brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka počev od danas u 10.00 časova po istočnom američkom vremenu (16 časova po srednjeevropskom vremenu).

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopštila je da će se blokada odnositi na sve brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja, uključujući luke u Arapskom i Omanskom zalivu, kao i da će biti sprovođena bez obzira na zemlju porekla plovila.

