Gore izrealske Merkave: Hezbolah napada FVP dronovima po ruskom receptu (VIDEO)

LIBANSKA paravojna grupa Hezbolah povećala je broj udara dronovima na oklopne jedinice izraelske vojske koristeći dronove sa pogledom iz prvog lica (FPV), odražavajući slične tehnološke trendove viđene na ukrajinskom poprištu, kao deo šireg ratnog napora za odbijanje izraelske invazije na južni Liban.

Postoje indikacije da je Hezbolah učio iz ruskog i ukrajinskog iskustva u korišćenju dronova vođenih optičkim vlaknima kako bi izbegao izraelsko elektronsko ometanje, što podstiče spekulacije da je možda došlo do razmene iskustva između Hezbolaha i ruskih snaga.

Paravojna grupa je blisko delovala uz ruske snage 2010-ih godina kao deo zajedničkih operacija protiv pobunjenika u Siriji, iako obim odbrambenih veza van kampanje ili od njenog završetka ostaje nepoznat.

Hezbolah je nastavio da objavljuje više video snimaka koji prikazuju kako se dronovi sa pogledom iz prvog lica koriste za napad na glavne borbene tenkove Merkava IV, oklopne buldožere D9 Katerpilar i teška borbena vozila pešadije Namer.

Izraelske odbrambene snage nisu potvrdile incidente, ali su 26. marta pomenule da je nekoliko vojnika iz 7. brigade ranjeno, od kojih je jedan poginuo. Borbe između Hezbolaha i Izraela se smatraju daleko najintenzivnijim u istoriji višedecenijskog sukoba dve strane. Hezbolah je izvestio o rezultatima višestrukih zaseda pokrenutih protiv izraelskih snaga u južnom Libanu, pri čemu je 26. marta objavljeno da je 21 izraelski glavni borbeni tenk Merkava uništen u roku od 24 sata.

Izraelski izvori su uveliko ukazivali na to da su nedavni gubici kopnenih snaga bili bez presedana bar od 1980-ih, kada su se suočile sa Sirijskom arapskom vojskom i lokalnim paravojnim grupama u Libanu kao deo prethodnog ratnog napora. Izraelski tenkovi su u velikoj meri optimizovani za sukobe sa nedržavnim akterima, a pored integracije opreme za elektronsko ratovanje dizajnirane za ometanje radio signala dronova, nekoliko ih je takođe integrisalo sistem aktivne zaštite „Trofej“, koji iako je prvobitno dizajniran za presretanje protivtenkovskih raketa i raketnih bacača, u svojim najnovijim verzijama ima mogućnosti protiv dronova. Iako je široko rasprostranjena upotreba FPV dronova kontrolisanih radio i optičkim vlaknima izuzetno otežala mobilno ratovanje za obe strane u Ukrajini, taktika Hezbolaha spaja gerilsku i konvencionalnu taktiku i usko je zasnovana na severnokorejskoj odbrambenoj taktici, što rezultira relativno malim oslanjanjem na oklop. Struktura snaga Hezbolaha umesto toga oslanja se na bespilotnu avijaciju i pešadiju sa protivtenkovskim mogućnostima, kao i na širok spektar artiljerije, raketne artiljerije i balističkih raketnih sredstava koja su raspoređena u ogromnim mrežama podzemnih utvrđenja.

