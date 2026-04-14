Svet

Cene nafte pale: Naznake da bi SAD i Iran mogli da nastave razgovore orili vrednost crnog zlata

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 04. 2026. u 21:22

CENE nafte danas su pale nakon znakova da bi Sjedinjene Američke Države i Iran mogli da nastave razgovore.

Цене нафте пале: Назнаке да би САД и Иран могли да наставе разговоре орили вредност црног злата

Foto: AP Photo/Gerald Herbert

Nafta Brent je pala za više od 4,3 odsto, na nivo od oko 95 dolara po barelu, kao i američka sirova nafta, koja je otišla naniže za nešto manje od sedam odsto, na nešto manje od 92 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.

U toku su razgovori o održavanju još jedne runde pregovora pre isteka dvonedeljnog prekida vatre, a izveštaji sugerišu da bi razgovori mogli da budu održani u Pakistanu.

Strane nisu uspele da postignu dogovor nakon produženih pregovora tokom vikenda, što je navelo američkog predsednika Donalda Trampa da objavi blokadu iranskih isporuka nafte.

Saudijska Arabija pozvala je SAD da ukinu blokadu i vrate se diplomatiji.

U međuvremenu, Međunarodna agencija za energetiku (IEA) upozorila je da bi sukob mogao da izbriše rast globalne potražnje za naftom ove godine, što je prvi godišnji pad od pandemije, uz napomenu da cene možda još uvek ne odražavaju obim poremećaja.

Rat je oštetio energetsku infrastrukturu i ozbiljno ograničio saobraćaj kroz Ormuski moreuz, a izveštaj Organizacije zemalja proizvođača nafte OPEK plus pokazuje da je proizvodnja pala za 7,9 miliona barela dnevno u martu.

sputnikportal.rs

Evropske zemlje planiraju misiju za Ormuski moreuz bez SAD: Operacija bi se odvijala u tri faze, evo i koje
Evropske zemlje planiraju misiju za Ormuski moreuz bez SAD: Operacija bi se odvijala u tri faze, evo i koje

EVROPSKE zemlje razmatraju formiranje široke međunarodne koalicije bez učešća Sjedinjenih Američkih Država kako bi, nakon okončanja sukoba, omogućile nesmetan pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz, uz protivljenje uključivanju "zaraćenih strana" i naglašenu koordinaciju sa regionalnim akterima, javlja Volstrit džurnal (WSJ) pozivajućo se na izvore.

14. 04. 2026. u 22:36

